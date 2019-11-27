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четверг, 28 ноября 2019 03:31

Почему "плачет" монстера

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Почему &quot;плачет&quot; монстера
Монстера - растение барометр. Фото: floplants.com

Монстера - тропическая лиана из рода ароидных. Распространена в экваториальных тропических лесах Южной Америки.

Поэтому для хорошего вида нуждается в "тропических" условиях. Тепло, излишняя влажность, богатый питательный грунт и тень - это о монстере.

Растение открыли тогда же, когда и Америку. В 1492-м. Первооткрыватели были настолько поражены растением, начали слагать легенды. Европейцы говорили, что растение - хищное, и может нападать на людей и животных. А после нападения остается только скелет. Поэтому и название "монстера" с латыни monstrum - чудовище. Позже лиану считали энергетическим вампиром. Считалось, что дома она к ссорам, бедности и болезнях.

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Монстера в советские времена была очень популярной. Росла во всех госучреждениях. Больницах, школах, городских и сельских советах. Но из-за неправильного ухода выглядела ужасно. Забыли и о ее свойствах.

Кроме того, что растение хорошо очищает воздух от формальдегидов, которые есть в лаках для мебели, красках для стен и ламинате, она еще и может быть барометром.

Если монстера "плачет" - значит уровень влажности воздуха поднялся. Надо готовиться к дождю и падению атмосферного давления. Листья лианы может покрываться каплями еще и через переувлажненную почву. Поэтому с "прогнозами" погоды нужно быть осторожным.

Экзотическое растение всегда украшает пространство. На нее гости первой обращают внимание. Именно такова и стрелиция королевская. У нее не только благородная название, но и вид. Благодаря необычной форме цветка, растение похожа на райскую птичку.

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