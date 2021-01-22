Определили самую большую в мире голубику

Самую большую в мире голубику вырастили Австралийском фермеры Дэвид и Лиза Мазардис. Фото: freshfruitportal.com

Книга рекордов Гиннеса назвала победителя в разделе "Максимальный размер одной ягоды голубики".

Рекордсменкой стала гигантская ягода сорта Ozblu весом 16,2 г и диаметром 36,3 мм. Ее вырастили Австралийском фермеры Дэвид и Лиза Мазардис.

Об этом пишет сайт Fruitnews.

Ранее рекордсменом была ягода размером 12,39 г и диаметром 35,7 мм, которую выросла та же семья аграриев в 2018 году.

"Хотя крупные ягоды голубики - это результат селекционного процесса, а некоторые рынки предпочитают гигантской голубике. Основная задача нашей селекции все же обеспечивать постоянство качества и вкуса ягод для потребителей", - отметил Дэвид Мазардис.

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В Украине растет 11 видов голубика в Западном и Центральном Полесье, изредка - в Левобережном и Карпатах. Если в лесу увидите кусты с ягодами, подобными черники, но значительно выше, с голубовато-восковым покрытием на листьях - это голубика. Ее ягоды крупные, чем в чернике. Мякоть зеленая, а сок светлый.

Это растение имеет естественное преимущество, потому что растет на бедных почвах, торфяных болотах, в сырых лесах. Еще устойчива к различным бактериальных заболеваний и вредителей. Голубика не нуждается в защите химическими средствами.

Клубные сорта стали самыми востребованными в мире из-за своей надежности. Показывают одинаковый результат на любых почвах и погодных условиях. Это особенно сейчас нужно из-за засухи и вырождение сортов. Привычные проверены не дают традиционных урожаев.