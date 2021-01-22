Определили самую большую в мире голубику

 
Ексклюзивы
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 657
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 828
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 684
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1611
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 693
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 360
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2529
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 576
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2709
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 657
Фото
Все фото
14
5
14
5
11
Мох в интерьере: как стильно украсить дом
Мох в интерьере: как стильно украсить дом
Показали комнатное растение, от которого трудно отвести взгляд
Показали комнатное растение, от которого трудно отвести взгляд
Самодельный фонтан в саду создает сказочный оазис
Самодельный фонтан в саду создает сказочный оазис
В Украине определили рекордный сорт винограда
В Украине определили рекордный сорт винограда
Как оживить камни в саду: идеи для сухого ручья
Как оживить камни в саду: идеи для сухого ручья
Видео
Все видео
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 657
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 423
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 180
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 693
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2709
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 января 2021
Просмотров: 243
Знизу вгору
Я бачив дивний сон перед Водохрещем. Немов у стелі, лівіше од комина, з'явилась ополонка — така, як ото прорубують у кризі, коли ловлять зимою ...
пятница, 22 января 2021 09:40

Определили самую большую в мире голубику

  Комментировать
Определили самую большую в мире голубику
Самую большую в мире голубику вырастили Австралийском фермеры Дэвид и Лиза Мазардис. Фото: freshfruitportal.com

Книга рекордов Гиннеса назвала победителя в разделе "Максимальный размер одной ягоды голубики".

Рекордсменкой стала гигантская ягода сорта Ozblu весом 16,2 г и диаметром 36,3 мм. Ее вырастили Австралийском фермеры Дэвид и Лиза Мазардис.

Об этом пишет сайт Fruitnews.

Ранее рекордсменом была ягода размером 12,39 г и диаметром 35,7 мм, которую выросла та же семья аграриев в 2018 году.

"Хотя крупные ягоды голубики - это результат селекционного процесса, а некоторые рынки предпочитают гигантской голубике. Основная задача нашей селекции все же обеспечивать постоянство качества и вкуса ягод для потребителей", - отметил Дэвид Мазардис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине определили рекордный сорт винограда

В Украине растет 11 видов голубика в Западном и Центральном Полесье, изредка - в Левобережном и Карпатах. Если в лесу увидите кусты с ягодами, подобными черники, но значительно выше, с голубовато-восковым покрытием на листьях - это голубика. Ее ягоды крупные, чем в чернике. Мякоть зеленая, а сок светлый.

Это растение имеет естественное преимущество, потому что растет на бедных почвах, торфяных болотах, в сырых лесах. Еще устойчива к различным бактериальных заболеваний и вредителей. Голубика не нуждается в защите химическими средствами.

Клубные сорта стали самыми востребованными в мире из-за своей надежности. Показывают одинаковый результат на любых почвах и погодных условиях. Это особенно сейчас нужно из-за засухи и вырождение сортов. Привычные проверены не дают традиционных урожаев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Определили самую большую в мире голубику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

Бандере дали звание Герой Украины

Умерла королека

Акт Злуки: осуществились мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины

Рада провозгласила независимость

Самое читаемое
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 57855
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища Просмотров: 11079
Ветеранку АТО задержали за &quot;участие в параде пленных&quot; - Белозерская указала на ошибку
Ветеранку АТО задержали за "участие в параде пленных" - Белозерская указала на ошибку
5
 Просмотров: 10926
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
14
 Просмотров: 9747
&quot;Продаем дом за 10 тысяч долларов, но никто не покупает&quot;
"Продаем дом за 10 тысяч долларов, но никто не покупает" Просмотров: 8568
Сад-огород
В Украине начнут продавать теплицы в форме зеленой стены
В Украине начнут продавать теплицы в форме зеленой стены Просмотров: 9
Стимулятор роста для рассады готовят из алоэ
Стимулятор роста для рассады готовят из алоэ Просмотров: 27
Мох в интерьере: как стильно украсить дом
Мох в интерьере: как стильно украсить дом
14
 Просмотров: 234
Новинки впечатляют: перец Леся имеет необычную форму
Новинки впечатляют: перец Леся имеет необычную форму
 Просмотров: 36
Показали комнатное растение, от которого трудно отвести взгляд
Показали комнатное растение, от которого трудно отвести взгляд
5
 Просмотров: 1548
Больше всего комментируют
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
2
Украина отмечает День Соборности государства
2
Зеленский: Буду рад приветствовать Байдена в Киеве
2
Замминистра, которого поймали за рулем нетрезвым, уволят
2
Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
Голосов: 1081
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть