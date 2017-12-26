На ветвях деревьев повесили острые шипы

Автор: bristolpost.co.uk Острые шипы на деревьях повесили для защиты от птиц

В Великобритании в одном из элитных районов Бристоля на деревьях установили шипы. Они предназначены для защиты машин от птичьего помета.

Об этом пишет Bristol Post

Обычно защитные шпили устанавливаются на входах домов, чтобы птицы не монтировали там гнезда. Теперь ими обвисилы дерева у автостоянок, где паркуются машины BMW и Audi.

Некоторым жителям эта мера показалась жестокой, но люди, которые повесили шипы, убеждают, что вокруг есть много других деревьев, где птицы могут гнездиться.

Они рассказывают, что с соседями пробовали сажать на деревья фигуру хищных птиц, но это никак не помогло.

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"Я знаю, что владелец земли по закону имеет право делать такое с деревьями, так как они находятся на частной территории. Но я все однобуду рассматривать этот вопрос на совете. Это выглядит ужасно. Иногда легко забыть о плюсах, которые мы все получаем от присутствия живой природы в городе ", - говорит зеленой советник Клифтон Пола О'Рурк.