Летний уход за виноградом: назвали розовый сорт-гигант

В середине лета надо дать винограда калийно-фосфорных удобрений. Подойдет моно фосфат калия, потому что укрепляет куст.

А чем мощнее будет скелет, тем больше он выдержит плодов. Лоза не будет конечного срока службы, потому что не истощается

Об этом рассказывает Алексей Кравченко, агроном-плодоовощевод из села Бобровник Зеньковского района Полтавской области.

"Если не пожалеть удобрений, то гроздь нарастет до 1,7 килограмма. Например, виноград Хамелеон. Он в процессе созревания трижды меняет цвет ягоды. Сначала желтая, оранжевая, а затем розовая с сизым оттенком" - уточняет виноградарь.

Еще из розовых сортов имеет Сенсацию, Дашунь, Хамелеон, Ливию и Приму. В Дашунь сильнее мускатный или винный привкус. Имеет круглые ягоды, похожие на розовые мяча. Сорт Сенсация имеет овальные ягоды, нарастающие на кисти 600-1500 гр. Из винограда Прима первыми пробу снимают оси. Он их очень привлекает содержанием сахаров. Гроздья весят более 1 кг.

Рынок заполонили новые гибриды. Ливию народного селекционера Виталия Загорулько официально признали сортом. Это чрезвычайное достижения, имея десятки форм и только эту записали в государственный реестр. Дает виноград овальной формы. Кожура на ягодах хоть и тонкая, но во время созревания не трескается.

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Чтобы щедрый урожай розового винограда, в начале лета разводит куриный помет с водой в пропорции 1:20.

Также обрабатывает 5-процентным раствором железного купороса. Он сдерживает вредителей.