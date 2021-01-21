Как вырастить магазинный имбирь на подоконнике

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Имбирь можно вырастить в квартире. Он не требует особого ухода. Важно, чтобы на нем почки-отростки. Они очень быстро дают корни в земле и имбирь начинает прорастать.

Свежий корень имбиря имеет блестящую и гладкую кожуру, а не перемороженные или слишком сухой.

В горшок с дренажем из керамзита насыпать землю. Ее смешать с универсальной пальмовым или кактусовой. Тогда она будет достаточно рыхлой, чтобы корни дышало.

Корни имбиря следует "разбудить". Его положить на ночь в воду комнатной температуры. А с утра сажать, чтобы между растениями было место, чтобы могли развиться отростки.

Присыпать на глубину 5 см и полить. Через несколько недель имбирь прорастет. Растение любит влагу и солнце. Поэтому, когда появятся побеги, им должно хватать воды, и верхний слой почвы быть влажным

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Лучшая температура для имбиря - 20-25 ° С, зимой - от 18 до 20 ° С Если она ниже, наступает период "покоя". Влажность воздуха должна быть высокой, поэтому опрыскивать растение нужно дважды в день.

Через 2-3 месяца корень выкопать. Его часть взять себе на чай. а остальные снова посадить в новый горшок.

Мох в интерьере идеально подходит экостиля, который сейчас в тренде. Такой вид озеленения подходит для тех, кто не имеет времени на уход за традиционными комнатными растениями, но стремится придать элементов природы и ярких акцентов в свой дом. Им можно задекорировать стены гостиной, зону приготовления пищи или и ванную комнату.