Как собрать качественные семена для будущего урожая

Все семена нужно хранить в сухом прохладном месте.Фото: picjumbo.com from Pexels

Осень - время для заготовки семян на следующий сезон. В этом случае индивидуальный подход нужен для каждой культуры.

Например, семена перца и баклажанов при подготовке к хранению замачивать не нужно. Его достаточно промыть и высушить. А вот из томатов извлекают мякоть и складывают в стеклянную посуду, оставляют сбраживать на 3-4 дня. Семена промывают, просушивают салфеткой и оставляют сохнуть, выложив на тарелку.

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Перец

Когда перец приобретёт полноценную окраску, предусмотренную конкретным сортом, тогда и время собирать семена. Отбирают самые крупные плоды. Их размещают на подоконнике и ждут, пока кожура не покроется морщинами. После этого сразу же вынимают семена и отправляют сушить.

Томаты

Ждать, пока помидоры созреют не надо. Заготавливать семена можно уже как только они побелеют. В этом случае сходство будет выше, чем в зрелых плодов.

Существует мнение, что чем больше плод, тем лучше у него семена - на самом деле, это не универсальный совет. В случае с томатами - подойдут овощи любого сорта, которые достигли среднего размера и не имеют дефектов.

Морковь

Семена моркови следует отбирать из красивейших корнеплодов. Размер не имеет значения. Растение немного провяливают, потом снова сажают и как следует поливают. Секрет получения качественных семян - в отборе самых крупных зонтиков. На первых из них и формируются лучшие семена.

Идеальный сосуд для хранения - стеклянный с крышкой, на который для удобства, прикрепляют этикетку с указанием сорта и года сбора.

Семена белого подсолнечника на украинском рынке стало популярным не так давно. Его легко чистить, не загрязняет руки. Имеет приятный привкус ореха. Не теряет полезных свойств даже при длительном хранении.