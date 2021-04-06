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среда, 14 апреля 2021 08:00

Как приманить пчел в сад для опыления цвета

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Как приманить пчел в сад для опыления цвета
Мед - замечательная приманка для пчел. Фото: Lukas from Pexels

Для опыления цвета в сад привлекают пчел. На больших хозяйствах устанавливают ульи. Если же деревьев не много, одну из ветвей смазывают медом, или готовят смесь из доступных и натуральных ингредиентов.

"Для приманки пчел в литре кипяченой воды растворяю килограмм сахара, охлаждаю жидкость до комнатной температуры и добавляю в нее цветы плодовых деревьев. Настаиваю 6 часов. После этого смазываю жидкостью ствол дерева", - рассказывает Светлана Чичановська, садовница из Мелитополя.

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Если же времени минимум, а дома достаточно меда, его наносят на одну из ветвей дерева. Достаточно чайной ложки. Садоводы говорят, на него точно слетятся пчелы и заодно опылят плодовые.

В конце цветения специалисты советуют вручную, либо с помощью секатора прореживать соцветия. Удаляют малые боковые цветы. На дереве должно остаться 15-20%от общего количества. Если этого не успели сделать, то прореживают завязи. Оставляют на расстоянии 10-12 см друг от друга на семечковых культурах, и 5-6 см - на косточковых. Благодаря этому плоды смогут полноценно развиваться и не будут мешать друг другу.

Помидоры можно выращивать на подоконнике. И речь не только о рассаде, но и полноценных кустах. На одном может быть до 300 плодов.

Автор: Влада Москвитис
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