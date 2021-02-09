Как правильно распланировать грядку: назвали плохих соседей-овощей

С начала марта стоит начинать планирование нового урожая. Готовить город и определять количество овощей.

Удобно записывать, что где росло прошлого года. Это помогает определиться с севооборотом. Играет роль предшественник, который рос на этом же месте.

Автор: zelenasadyba.com.ua Посадка огорода: как выбрать лучшее место для овощей

Плохо сажать пропашные культуры на место пропашных. Лучше чтобы это была пшеница, люцерна или многолетние травы. Это универсальные предшественники для всех овощей.

Важным моментом является соседство растений. Об этом нужно подумать заранее и распределить места. Например, картофель принесет хороший урожай, если ее посадить на место где росли зерновые культуры. Редис порадует на месте гороха, а капуста - после помидоров. По краям всех грядок сею горчицу и бархатцы для отпугивания вредителей.

А вот чеснок со свеклой или огурец с помидорами не лучше друзья. Они выделяют вещества, подавляющие соседа.

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Хорошие соседи

Капуста, помидоры

Тыква, помидоры

Огурец, картофель

Лук, фасоль, горох

Плохие соседи

Картофель, фасоль, горох кукуруза

Редис, салат

Морковь, лук

Свекла, лук

Чеснок, салат, петрушка

Фасоль, дыня, арбуз, баклажан, помидор

В украинских магазинах начали продавать вертикальные фермы. Их разработал израильский стартап Vertical Field и будет продавать в супермаркетах Варус. Ферма выглядит, как многоярусная теплица из блоков растений. Она нафаршированная технологиями, которые контролируют освещения. Ее можно разместить на крыше и в подвале. Они экономят площадь и воду, не зависят от погоды, ускоряют созревание культур и дают возможность собирать урожаи круглый год.