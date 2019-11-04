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Как быстро сделать компост из опавших листьев

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Как быстро сделать компост из опавших листьев
Компост из опавших листьев созревает один год Фото: school-life.cv.ua

Компост из опавших листьев подпитывает и сад, и огород. Это кондиционер почвы. Насыщает его микроэлементами, влага дольше задерживаться у корней. Так легче переносят засуху.

Об этом рассказывает Геннадий Сухорукий, агроном из Харькова.

Листья делает почву пышнее, в нем будет больше воздуха для бактерий и червей.

Готовый Компост содержит много минералов, поэтому его нельзя курить. Это отравляет воздуха, потому что в дыму из листьев содержатся соединения тяжелых металлов и вещества, вызывающие рак.

Для компоста следует собрать с участка сухие листья и сложить в специальные полиэтиленовые мешки с отверстиями.

Трамбовать и полить водой. Затем периодически увлажнять, чтобы не стояли лужи.

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Заражено мучнистой росой или паршой листьев для удобрения не годится. Его следует сжечь, чтобы не разносить болезни. Если такое закомпостировать, болезни возобновятся даже спустя годы.

Использовать компост в качестве удобрения можно уже через год после закладки. Его полезные свойства сохраняются еще 4 года.

Экзотическое растение всегда украшает пространство. На нее гости первой обращают внимание.

Именно такова и стрелиция королевская. У нее не только благородная название, но и вид. Благодаря необычной форме цветка, растение похожа на райскую птичку.

Ее завезли из Мадагаскара. Там цветет полгода. В домашних условиях - 4 месяца. Долгое темно-зеленые листья похожи на банановое.

Автор: Екатерина Романчук
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Дата
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