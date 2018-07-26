Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа

В 58 млн. 346 тыс. 493 грн оценили ущерб от дождя 30 июня в Чернигове. Непогода повредила 207 жилых домов, 4 медицинских и 9 образовательных учреждений. За несколько часов выпало осадков 72 см/м2, что превысило месячную норму.

Автостоянка на ул. Небабы

С тротуара на просп. Мира, между остановками "Школа №11" и "ул. Мартина Небабы", видно автостоянку, которая во время непогоды превратилась в озеро. Уровень воды доходил до крыш навесов, под которыми стояли машины. Рассказывают, что их там было более 50. Легковушки не было видно совсем, виднелись только крыши микроавтобусов.

Автор: Управление ДСНС Украины в Черниговской области Автостоянка на ул. Мартина Небабы в Чернигове во время непогоды превратилась в озеро

Автостоянка расположена в низине. Спускаюсь по тропинке. В нос бьет запах болота. Метрах в десяти становится понятно почему: вместе с грязью на заборе автостоянки осел хлам. Валяются поломанные ветви, куски пенопласта, пластиковые бутылки, футбольный мяч, сломанное кресло. Видно, как стекала вода: сначала в канаву, далее - в трубу. И впадает в большую. Последняя собирает воду с улиц Могилянского и Декабристов, что немного на холме, за автостоянкой. Пересекает проспект под землей и выходит уже с другой стороны - где, также в низине, настроены гаражи.

Уровень воды доходил до крыш навесов, под которыми стояли машины

"Я здесь часто хожу, потому что это кратчайший путь к остановке. Многие так делают", - говорит мужчина лет 50, который проходит мимо стоянки. - "После ливня только на лодке можно было проплыть. Машин на стоянке в последнее время не видел".

О том, что сюда никто не приходит, говорит и замок на воротах. С здания, где всегда сидел охранник, никто не показывается. В центре стоянки одиноко стоит серебристый Lanos.

Автор: Екатерина Приступа Вместе с грязью на заборе автостоянки на ул. Мартина Небабы осел хлам. Валяются поломанные ветви, куски пенопласта, пластиковые бутылки, сломанное кресло

Ул. Декабристов

На ул. Декабристов почти на каждом заборе висят ковры, покрывала, линолеум. Во дворах вывешена одежда на плечиках, игрушки. Кто-то вынес за ворота кресла.

"Здесь столько воды было, что сотрудники МЧС переправляли нас на лодках. Пересаживали через забор", - рассказывает пенсионерка Анна Ивановна. Выходит из двора, чтобы собрать абрикосы. Видно, что женщине тяжело ходить. - "В то утро я только поставила завариваться кофе, как вижу - полило. Цыплята спали в своей халабуде во дворе, спасти не успела. Утонули. А вот Карина, - показывает на немалого пса на привязи, - выжила, хотя и намучилась. Карабкалась вверх, как могла. Пока не отвязали цепь. Спасатели приехали быстро, но долго ждали пока подвезут лодки.

Приходили оценщики, все смотрели, записывали. Пока ничего не сказали. Заплатила им, как и все пострадавшие, 3500 гривен

Еще несколько дней назад у нас на улице стояла палатка, где можно было набрать воды, пообедать. Раздавали продукты, моющие средства, сухую одежду. В домах после потопа все было перевернуто. Откачивали воду специальным насосом. Ни плиты, чтобы приготовить еды, ни холодильника. Многая техника у людей пришла в неисправность. Мне пришлось ремонтировать стиральную машину - заплатила 2800 гривен. Надо покупать новый тюнер, старый упал в грязь. С телевизором вроде бы все в порядке. Приходили оценщики, все смотрели, записывали. Пока ничего не сказали. Заплатила им, как и все пострадавшие, 3500 гривен".

Автор: Управление ДСНС Украины в Черниговской области Спасатели вывозили людей на лодках из подтопленных улиц

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"Город дал помощи по 5000 гривен. Из них 3,5 забрали за экспертизу", - добавляет соседка. Представляется Натальей. Приглашает к себе в дом. - "Весь пол в комнатах пришлось снять. На стенах до сих пор видно, до какого уровня было затоплено - более метра. У меня всегда забор задерживал поток воды, когда соседские дворы уже плавали. А тут упал. Уже потратила на ремонт 10 000 гривен. Хорошо, что помогли друзья, коллеги по работе. Как быть дальше - даже не знаю. А у меня несовершеннолетний ребенок. Вот неделя дождей и снова боюсь, что будет беда. Все это из-за неправильной ливневой канализации. Проблемы начались после того, как по ту сторону проспекта Мира построили гаражный кооператив. Говорят, его владелец - бывший прокурор. Городская власть дала ему все разрешения. Он под гаражами поменял трубу, по которой стекает вода с наших улиц, на вдвое меньшую. Неудивительно, что наш район затапливает.

Проблемы начались после того, как по ту сторону проспекта построили гаражный кооператив. Говорят, его владелец - бывший прокурор

Об этом мы пишем во все инстанции с 2009 года. У соседки есть целая папка с письмами и ответами. Также просим почистить ливневые трубы на наших улицах. Просили и сейчас. Я сама звонила. Говорят: почистили. Но там полно камней А что делается в местах, где труба меньшего диаметра и идет под землей? Кто ее чистил? Человек там ни пролезет, нужна специальная техника".

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Выходим на улицу. Трубы, о которых рассказывает Наталья, идут вдоль заборов справа. Кое-где они открыты - просто зацементированная канава, переходящий в трубу. Иногда - канализация в разы меньше и скрыта под землей. Такая же схема и на соседней ул. Михаила Могилянского (бывшая - Селюка. - gazeta.ua). На обочине лежат кучи мусора. Люди выносили вещи, которые не удалось спасти, выгребали ил из дворов.

Автор: Екатерина Приступа На ул. Декабристов в Чернигове почти на каждом заборе висят ковры, покрывала, линолеум. Кто-то вынес за ворота кресла

"Если не ошибаюсь, затопило до 16 номера", - говорит по-домашнему одетый мужчина, выходит со двора. - "Заплатили ли страховку кому-нибудь - не знаю. Мне и еще одному отказали. Сказали: "У вас пропущенный платеж за один месяц, выплаты не положены". Застрахованный был в Приватбанке. Почти три года ежемесячно платил по 20 гривен. А тут как-то так получилось, что последний месяц проплату не сделал. Наверное, осталось на карточке меньше двадцатки. А я не обратил на это внимания. Привык, что не сняли в этом месяце, снимут в следующем сразу за два".

Сказали: "У вас пропущенный платеж за один месяц, выплаты не положены". Почти три года ежемесячно платил по 20 гривен страховки

Большой потоп на ул. Декабристов и Могилянского был также летом 2011-го, и летом 2014-го. Тогда же затапливало и автостоянку. Но нынешний превзошел все предыдущие.

Общежитие на ул. Текстильщиков, 23

Здание пустует. На дверях двухэтажки висит объявление: "В связи с подтоплением дома и отслоением штукатурки на стенах и потолке, нахождение в доме опасно".

"Мы все живем на улице Мазепы, 70. Это студенческое общежитие, куда нас временно переселили", - мужчина на первом этаже закрывает дверь комнаты и поспешно уходит.

"На ночь здесь никто не остается", - выходит его соседка Вера Прокопчук. - "Первые дни после потопа ночевали только две семьи. Потом выехали. Вот пришла взять теплую одежду, немного прохладно. Еще надо убрать в холодильнике, он разморозился. Живем в общежитии с мужем, дочерью и 7-летним внуком. Всех вещей не забирали, только самое необходимое".

Автор: Екатерина Приступа Дождевая вода залила подвал общежития на ул. Текстильщиков, 23. По стенам пошли трещины. Всех жителей отселили

"Сегодня нам продлили договоры на проживание по новому адресу", - подключается к разговору еще одна соседка. Представляется Валентиной Алексеевной. - "Сказали: здесь платить за коммунальные услуги не нужно. Будем платить там. Нас все устраивает".

Сказали: здесь платить за коммунальные услуги не нужно. Будем платить там

"Каждой семье дали комнату", - продолжает Вера Прокопчук. - "Комендант студенческого общежития выделила и постель, и все, что нужно. В помещениях везде чистенько, выбелено. Сколько там будем, не понятно. Очень надеемся на мэра, что он решит наш вопрос. Ведь жить в общежитии дальше опасно. 30 июня перепугались: дом трещал, как скорлупа. Не громко так, а как-то со скрипом. Все соседи выбежали в коридор. Где идут балки, которые держат здание, появились трещины. У меня в комнате тоже треснула штукатурка. Возле туалетов на нашем крыле совсем стена отошла. В крыле напротив начало падать с потолка. Уже потом мы увидели, что в подвале полно воды. Накануне коммунальщики выкопали яму у нас под окном, так ее и оставили. А, когда пошел дождь, яма наполнилась. Вся вода просочилась под здание. Сухо в подвале сейчас или нет - не знаю, ключей у меня нет. Тогда всю воду откачали. Коммунальщики сушили специальными устройствами два дня, открывали все отдушины, проветривали. Яму рабочие ТЭЦ приехали и молча засыпали. Они часто именно в этом месте копают. Видно, там у них какая-то развилка. С одной стороны дома под фундаментом коммунальщики разложили мешки с песком, чтобы хоть как-то задерживали воду".

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Эксперты сделали вывод: дом на ул. Текстильщиков, 23 непригоден к нормальному использованию. Что делать с общежитием далее - ремонтировать или сносить - будет решать еще одна комиссия.

Черниговская областная библиотека им. В. Короленка

"Смотреть в затопленном архиве не на что", - говорит по телефону директор областной библиотеки им. В. Короленка Инна Алиференко. - "Сейчас работает комиссия, которая ведет переучет. К сожалению, часть пойдет на макулатуру. Все, что еще можно - спасаем".

Автор: Екатерина Приступа Черниговская областная библиотека им. В. Короленка. Здесь затопило цокольный этаж, где находится архив

Архив расположен в цокольном помещении. Проходя мимо здания, чувствуется запах сырости. Все форточки в окнах цокольного помещения открыты. В середине беспорядок. В общем, спасатели откачали по Чернигову около 10 тыс. куб. воды. С книгохранилища областной библиотеки - 250 куб.

Было 840 подшивок. Это газеты с 1945 года и где-то по 2011-й. Среди них много районок Черниговской области

Сразу после затопления книгохранилища, Инна Михайловна бросила клич: нужна помощь, чтобы сушить книги и газеты. Немало черниговцев откликнулись. Разобрали по домам, школам. Часть находится в помещении Летнего театра.

"С 6 июля хожу на работу сюда", - говорит библиотекарь Нина Романчук. Перелистывает страницы газет в подшивках, которые разложены на лавочках зрительного зала. Между стенами здания и крышей гуляет ветер - для просушки то, что надо. Когда начинает накрапывать дождь, в некоторых местах вода просачивается сквозь дыры в крыше.

Автор: Екатерина Приступа Подшивки газет, которые намокли во время дождя в архиве областной библиотеки, сушат в помещении Летнего театра

"В ночь на субботу, когда снова шел дождь, я не спала. Переживала, уцелеют здесь подшивки или нет. Пришла - все хорошо", - продолжает Нина Васильевна. - Я минимум три раза в день перелитываю подшивки газет. Там где, мокрые страницы, перекладываю бумажными полотенцами. Первые дни приходили помогать волонтеры. На ночь и в выходные здесь остается охранник. 200 подшивок уже досохлы, их отвезли в библиотеку. Всего было 840. Это газеты с 1945 года и где-то по 2011-й. Среди них много районок Черниговской области, которые сохранились только в нашем архиве. Сразу после потопа работники библиотеки, тряпками вытирали книги и газеты, на которых осела грязь. Были такие подшивки, где каждую газетную полосу нужно было вытереть. Ведь вода нанесла земли, листьев, мусора. Очевидцы рассказывали, что поток шел из самой Красной площади. Волны были, как на море. Силой воды в окнах выбило стекла. Три комнаты книгохранилища пострадали очень сильно. И прежде чем снова заносить туда архивы, нужно делать ремонт. Сейчас там все высушивают.

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Некоторые подшивки расшивали. Обрабатывали средствами от грибка. Большая катастрофа с отделом искусства, что также частично был в цокольном помещении. Это ценные книги, альбомы. Беда в том, что бумага там мелованная. Если намокла, то слипнется так, что ничего не сделаешь. И сохнет плохо. В Летний театр такие экземпляры не привозили".

По заключению экспертов, убытки по своему размеру превысили критерии чрезвычайной ситуации местного уровня. Чернигов может претендовать на помощь на государственном уровне.

Автор: Управление ДСНС Украины в Черниговской области Спасатели откачали по Чернигову около 10 тыс. куб. воды

На прошлых выходных дождем снова подтопило дворы на ул. Декабристов. Городская власть признала: критическими стали не только погодные условия, но и неправильная ливневая канализация гаражного кооператива. Готовят иск в суд.

21 июля в Чернигове после сильных дождей частично были подтоплены 20 частных домов, 34 приусадебных участка, 3 подвальных помещения многоквартирных домов и 5 других зданий. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Возникла угроза перелива неочищенных вод за пределы санитарной зоны с фильтрационного канала полигона по обезвреживанию твердых бытовых отходов КП "КТП 2528" Черниговского городского совета.