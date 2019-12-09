"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну

В польском селе Млыны Подкарпатского воеводства, недалеко от украинской границы 7 декабря почтили память отца Михайла Вербицкого - автора музыки украинского гимна. В этот день исполнилось 149 лет со дня его смерти.

Мероприятие устроили организации закерзонцев (земли на востоке Польши, где до депортаций 1944-1947 годов большинство населения были украинцами. - Gazeta.ua). Собрались около 300 участников, часть из окружающих сел, около 110 приехали из Украины.

В селе, где Вербицкий провел последние годы жизни, отслужили панихиду. Посетили также Перемышль, где впервые исполнили патриотическую песню "Ще не вмерла Украина".

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Автор: Игорь Тимоць Церковь, в которой служил отец Михаил Вербицкий

"В Млынах около 50 домов и 320 жителей. Из них 7 семей - украинцев. С приходом к власти "Права и справедливости" в 2015-м нас стараются запугать, чтобы не слишком себя показывали. Чтобы полонизировались. А вы там, в Украине, полякам все позволяете", - говорит местный житель 55-летний Богдан.

Автор: Игорь Тимоць Панихида к 149-летию со дня смерти Михаила Вербицкого

Cтоит с другом-украинцем, 53-летним Юрием, на панихиде по отцу Михайлу Вербицкому. Композитор был греко-католическим священником в Млынах, в 1863-м написал здесь музыку к стиху "Ще не вмерла Украина".

Автор: Игорь Тимоць Село Млыны напоминает хутор

Село выглядит, как хутор, дома расположены далеко друг от друга. В субботу на улицах - пусто. Только группа украинцев нарушают тишину. Сопровождают их две машины полиции.

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На событие собрались украинцы из окружающих польских сел. Их родных выслали отсюда в 1946-1947 годах во время акции "Висла" на запад Польши. Позволили вернуться на родные земли в 1960-х.

"У нас не только разрушают могилы. Стараются стирать следы украинского присутствия, как будто мы здесь никогда не жили. Это сознательная политика Варшавы", - говорит Юрий. Стоит, опираясь на палочку во время панихиды.

В 2015-2017-м на востоке Польши было 15 актов вандализма против украинских надгробных памятников, преимущественно против могил членов ОУН и УПА, которые в Польше считаются виновными в геноциде поляков в 1940-х. Ни за один случай надругательства над могилами никто не наказан. Местные власти не восстанавливает памятников и не дает разрешения сделать это украинцам.

Автор: Игорь Тимоць Могила-мемориал автора музыки украинского гимна Михаила Вербицкого в польском селе Млыны Подкарпатского воеводства

"Я не отсюда, женился и приехал из соседнего села. В начале немного были замешки с поляками, лет 15-20 назад, но из года в год они оставили в покое. Здешние не поддерживают надругательств над могилами. Может, кто-то в сердце и имеет какое-то зло на нас, но не выносят на свет Божый. Не вижу уже давно нехотти (негативного отношения. - Gazeta.ua)", - говорит польско-украинским суржиком 59-летний Михайло, сельский голова Млынов до февраля прошлого года. Пришел на панихиду в потертой куртке. У него руки в мозолях от работы.

В Млынах два торговых центра "Зал Львовский" и "Зал Киевский", в которых работает только несколько магазинов. Остальные - пустые помещения. Там в основном скупаются украинцы, польского языка в магазинах практически не слышно. Село – недалеко от пункта пропуска "Краковец-Корчова".

Автор: Игорь Тимоць Мемориал на могиле Михаила Вербицкого установили в 2005 году

"Меня бы снова выбрали главой села, если бы не поехал на заработки. Денег негде заработать, нужно что-то вымыслять, - говорит Михайло. - Село умирает - старые уходят из жизни, а молодые уезжают в большие города. Нет жадных перспектив, фабрик, ничего. Было бы спокойствие на Украине, больше движение через границу, работали бы торговые сети, город бы здесь вырос. Инвесторы не уверены, выгодно ли строить крупные торговые центры. 40 гектаров выкупили у соседней Корчове, но после начала войны в Украине все проекты заморозили. Нам должна помочь власть в Киеве, в Варшаве, ми тут все лишь пешки".

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На окраине - церковь Покрови Богородицы, где последние 14 лет жизни служил отец Вербицкий. Сейчас здесь костел, но время от времени проходят и греко-католические богослужения. Рядом могила-пантеон композитору, построенные при президенте Ющенко в 2005-м.

Автор: Игорь Тимоць Могила-мемориал Михаила Вербицкого в Млынах

"Поляки - как москали, два едные народы по отношению к нам. По истории - лжецы, по жизни - колонисты наших земель. Москаль и поляк - два брата. Хотят идти на чужое, все присваивать, - говорит местный украинец, 63-летний Славик, после панихиды садится в автомобиль с семьей. - Мы с поляками тылько соседи. Колегами нигде не будем. Украина должна стать на ноги, чтобы защищать своих в Польше".

"Отношение к нам зависит от отношения местных властей и ксендза. Когда хороший отец, не подстрекает, то местные нормально относятся, а если нет, то плохо, - говорит местный украинец 60-летний Владимир. - В некоторых селах наши ся боят, чтобы не обижали. Могилы разрушают не здешние, то приезжали националисты из Перемышля или дальше, из Варшавы. Местным - безразлично".

Панихида длится полчаса. Члены закерзонских организаций по дороге домой обсуждают цены в польских супермаркетах и скидки. Некоторые товары вдвое дешевле. Скупаются в сетях Вiedronka и Tesco. Организаторы стараются, чтобы все участники вовремя собрались в автобусах - двух больших и одном маленьком. По дороге домой поют десятки фольклорных песен - известных и не очень. Приезжают сюда с 1990-го – в дни рождения и смерти Вербицкого, а также в село Яворнык Руский недалеко от Перемышля, где родился автор музыки гимна.

"Первое чествования памяти Вербицкого было в июне 1990-го в Пикуличах и Млынах. Могила композитора в то время была поросшей кустами. При содействии общества "Надсяння", созданного в 1989-м, во главе с председателем в то время Владимиром Середой, местность возле могилы упорядочили", - говорит нынешняя руководительница общественной организации "Надсяння" Соломия Рыботицкая.

Автор: Игорь Тимоць Деревня Млыны, где провел последние 14 лет жизни отец Михаил Вербицкий. Здесь была написана музыка к украинскому гимну

Закерзонцы посещают родные края отцов десятки раз в год, путешествуют, убирают кладбища, выдают путеводители и другие книги, популяризируют по Украине утраченную малую родину - Подляшье, Любачивщину, Надсяння, Лемковщину, западную Бойковщину.

Михаил Вербицкий родился 4 марта 1815-го в селе Яворнык Руский, возле Перемышля. В 10 лет у него умер отец, а мать во второй раз вышла замуж и отказалась от прав на сына. Им и его братом занимался родственник – перемышльский владыка Украинской греко-католической церкви Иван Снигурский. Он основал в Перемышле хор, а потом музыкальную школу, где учился Михаил. Увидев талант парня, владыка пригласил преподавателей, которые дали хорошее музыкальное образование. В 1850-м окончил Львовскую семинарию и стал священником. С 1856-го жил в Млынах. Там же в 1863-м написал музыку к стихотворению Павла Чубинского "Ще не вмерла Украина". Первое исполнение состоялось 10 марта 1865-го в Перемышле на концерте, посвященном Тарасу Шевченко. Умер композитор от рака языка в Млынах в 1870-м.