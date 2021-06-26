Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото

Фото: Екатерина Романчук

В Киеве на Певческом поле открыли выставку цветов "Планета диких животных". Гигантские фигуры экзотических зверей сделаны из более 500 тыс. Цветов-однолетников. Экспозиция продлится до 1 августа. Билет для взрослых стоит 100 грн, детский - 25, для льготных категорий - бесплатно.

"В такую ​​жару легче умереть, чем по выставке бродить. Зачем ты меня, Оксана, мучаешь. Вроде не изменял. Должен теперь позориться. Здесь же одни бабы. Мужики хитрые, где-то сидят в тени с квасом и с меня смеются", - жалуется на входе в Певческое поле мужчина лет 50-ти со скомканным платком в руке. Им протирает пот, стекающий за шиворот полосатой тенниски. Его жена в красной панаме, розовом сарафане до пят и кроссовках. Она на жалобы и ухом не ведет.

"Зачем тебе наше удостоверение? Пропусти и все. По нам что не видно, что мы пенсионерки. Не смотри на нас, такие шустрые. Это просто смолоду на непыльной работу устроились"

Очереди у кассы нет. А вот на входе собралась толпа. Недовольные женщины лет 55, спорят с охранником почему их не пускает. Они в белых футболках и черных юбках. Одна в цветастой, а другая - в клетку.

"Зачем тебе наше удостоверение? Пропусти и все. Ведь видно, что мы пенсионерки. Не смотри на нас, такие шустрые. Это просто смолоду повезло на непыльною работу устроились", - говорит киевлянка Мария Ковтонюк. На выставку пришла с соседкой.

Может лучше мама покажет? Она более похожа на акулу. Ты же сам говорил

У входа стоит огромная серая фигура акулы. На ее фоне мужчина ставит ребенка, чтобы сфотографировать.

"Лерочка, помаши руками, будто ты акула. ​​Тогда фотка ярче получится. Чтобы мы могли потом в рамочку вставить", - говорит лысоватый мужчина в светлых шортах, черных носках и туфлях.

Ребенок идею подхватывает и машет. А потом стесняется, замирает и говорит: "Может лучше мама покажет? Она более похожа на акулу. Ты же сам говорил". На эти слова рыжеволосая женщина не более 33 лет с розовыми от жары щеками, хватает ребенка за руку и ведет к выходу. Мужчина молча прячет телефон и следует за ними.

Автор: Екатерина Романчук

"Мама скорее фоткай, потому что меня лавка печет в зад. Тебе то без разницы, а я страдаю. Или дай мне свою сумку, чтобы я на нее села. Тогда и делай сто первую фотку. Ты ними, пожалуй, весь телефон забила. Но не забудь меня щелкнуть у корабля. Хочу быть морячкою, раз мне не светит попасть в этом году на море из-за ваших ремонтов. Задумали не знать что, а мне страдать", - отчитывает мать девочка десяти лет в розовой косынке.

Каждый столичный район создал свою композицию высотой до 5 м. Организаторы сделали 3D композиции в виде огромных животных.

"Ты видишь, которую красоту сотворили. А у нас у районной администрации посеяли бархатцы, а запланированные деньги потратили себе на курорты. Дочь, что ты мне цытькаеш? Что думаю то и говорю. Разве не правда?" - говорит Неля Корнилова. Женщина приехала из Чернигова специально на выставку. Гостит у дочери на Борщаговку.

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На Певческом поле тихо и жарко. О 11 часов уже 32 градуса. Ощутим запах липового цвета, эти деревья растут по всей территории. В их тени скрываются посетители. Площадка со столиками и скамейками почти пустая.

"Здесь муравьи повсюду. Лучше бы дома посидели. Или отпустила меня с девушками на озеро. Я даже очки забыла. Теперь будут морщины на лбу", - недовольно возмущается брюнетка девушка-подросток с телефоном в руках. За ней идет женщина в джинсовых шортах выше колен и футболке с изображением Ольги Поляковой и надписью "Ночная жрица".

"Чего ты ворчишь? Разве не знаешь, что для меня это лучший отдых. Ты же все равно дома бы то на тех блоггеров пялилась. Лучше посмотри на эту красоту", - успокаивает женщина дочь.

Максимум людей собралось около композиции с фламинго. Рядом расправляет шланги для полива работник в коричневой форме. Включает воду и вдруг от фламинго бегут люди, которые в траве разложились на пикник.

Рядом ютится парочка, чтобы сделать селфи. Это уже их с десятая попытка. То люди влезают в кадр, то лицо не получается.

"Андрей, ты это специально делаешь? Ведь знаешь, что у меня рабочая сторона для фоток левая. А то теперь кажется, что возле тебя аист позирует. Стань с другой стороны", - руководит худощавая блондинка в синих джинсах. Мужчина в белой футболке с пальмами потирает руку, которая затекла, потому что долго держал телефон. Становится на указанную сторону.

Также немало гостей у цветочных фигур слона и черепахи. На их создание использовали 40 тыс. цветов.

Автор: Екатерина Романчук

На парапете под каштанами сидят группки людей. Женщины повернуты спиной к цветочных композиций и активно что-то обсуждают. Пенсионерка из лохматым волосами цвета баклажан и веером на резинке машет руками во время рассказа. Ей кивает в ответ соседка в желтых лосинах.

"Вот молодежь пошла. Пришла к сыну с невесткой в ​​гости, а и даже голубцов не слепила. Придется мне туда еще блюда носить, как эта Алина, что разродится. Ну какая из нее мать. А как к языку, говорит постоянно занята. Разве есть-то важнее, чем своих накормить", - жалуется кудрявая женщина и нервно машет веером.

Также совсем не до цветов трем мужчинам. Двое фактурные с круглыми животами заняты разговором, а крайний - худой, смотрит футбол в телефоне.

"Ничего Юрок, пусти малого, пусть побегает. Нагоняет аппетит и не придется прыгать перед ним козликом, чтобы поел. А потом уснет бегом. А пока посмотри на эти статуи с цветков. Он олень у озера, как настоящий. Я не охотник, но в книгах же видел, как выглядит. А эта сова мне на Притулу похожа. Такая же удивленная и высоко крыльями машет", - смеется седой человек в светлых футболке и штанах. На ремне поправляет чехол с мобильным телефоном и на пальце крутит ключи от машины.

Без внимания на выставке киоск сувениров и две женщины в виде живых статуй. Нет желающих фотографироваться с ними. А вот к композициям стоят очереди на снимки.

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