"Ситуация накалялась. Под вечер начали бросать камни. Интересно, где их взяли? Потому что везде асфальт" - рассказы местных о столкновениях в Новых Санжарах

Эвакуация украинцев с китайского Уханя спровоцировала волну протестов в Украине. Наиболее остро отреагировали в поселке Новые Санжары Полтавской области. Там в медицинском центре Нацгвардии разместили привезенных людей.

Чем и как живут Новые Санжары после недавних противостояний, узнавали корреспонденты Gazeta.ua.

Фото: Ольга Стенько

"Люди у нас очень гостеприимны. А получилось, будто мы дикари и обезьяны. Обидно, - говорит 69-летний Иван Антонович. Воскресным утром приехал на голубом "Москвиче" к местному рынку. - У меня сын и невестка в Китае на заработках. Разве у меня поднялась бы рука на тех людей в автобусе? Но куда их везли: санаторий неподготовленный. Стоит в центре поселка. Под его окнами жилые дома. В одном из них я с женой обитаю. И никто нам не объяснил, больные те люди или нет. Ясно, что все испугались. Никому раньше срока умирать не хочется. Еще полиции кучу нагнали, военных".

Автор: Ольга Стенько У ворот медицинского центра "Новые Санжары" Национальной гвардии цилободово дежурят полицейские

С закупками подходит жена Ивана Антоновича - 68-летняя Антонина Маланенко. Держит большой пакет с надписью на английском: "Сила котов".

"На рынок в воскресенье ехали не столько скупиться, как с людьми поговорить. Знакомых встретить. А в эти выходные что-то совсем пусто. Видимо, испугались, - говорит Антонина Гавриловна. Ветер треплет ее белокурые волосы, выглядывающий из-под берета. - Санжаровцев различными словам обзывали - и люди, и депутаты. Но ведь никто не позвал эвакуированных к себе. Привезли без объяснений и предупреждений в наш санаторий. Где нет никаких условий для карантина. Я разбираюсь в этом. Ранее в медицине работала. С таким успехом почему бы их сразу не развести по домах? Для чего эта показуха? Сейчас они выходят на открытые балконы, курят. Хорошо, если не больны. Но нас сильно напугали. По телевизору только и показывают маски, защитные "скафандры", боксы. Теперь власти уверяют, что тех людей проверяли и они не заражены. Но разве им есть вера?

Люди у нас гостеприимны. А получилось, будто мы дикари и обезьяны. Обидно

У нас под Санжарами действуют детские лагеря. Пустуют, пока не сезон, - добавляет женщина. - Так хотя бы туда повезли на изоляцию. Но нет - в самый центр. Еще смеются над нами: "Какая вам разница, вы же село". Это районный центр! Сюда ежедневно несколько тысяч едут на работу, в санаторий, в Пенсионный фонд, налоговую. Но на это никто не обратил внимания".

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Новые Санжары - за 35 км от Полтавы. Здесь - 8179 жителей. Есть два детсада, школа, клуб, кинотеатр, церковь, районная больница. Поселком протекает река Ворскла, много сосновых насаждений. Действует санаторий-профилакторий, пансионат, детские оздоровительные лагеря. Парки, скверы засажены розами - более 19 тыс. кустов.

Сейчас Новые Санжары усиленно патрулируют полицейские. Их машины - микроавтобусы, легковые - можно увидеть на каждой улице. Больше всего у въезда в медцентр Нацгвардии.

Автор: Ольга Стенько Полицейские патрулируют территорию возле медцентра Нацгваридии в защитных масках на лице

"Полицейских много нагнали. Постоянно кофе берут. Потому что дождь, холодно. Сегодня до двух дня стаканы большие закончились. Звонила, чтобы срочно еще подвозили", - говорит продавщица кофейни в центре. Поправляет очки. Брови нарисованы темно-коричневым цветом.

В центре поселка работают 5 аптек. В большинстве из них работники в медицинских масках.

"Масок хватает. Ежедневно подвозят, - говорит фармацевт 35-летняя Наталья. Фамилии не называет. - Люди их разбирают - 400 штук за день продаем. Ранее - в 6 раз меньше. В основном берут пенсионеры. Одна женщина 50 штук купила. Также на противовирусные спрос. Но небольшой".



В воскресенье, 23 февраля, в Санжарах плюс три градуса. Ветрено и дождливо. На улицах людей немного. В продуктовых магазинах чрезмерного ажиотажа нет. Полки заполнены товарами.

"Покупают продукты, как обычно. Ничем люди не запасались. Продукты подвозят вовремя", - говорит кассир Анна одного из супермаркетов.

В магазине непродовольственных товаров стали популярны бытовые антисептики.

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"Все разгребли. Были спреи для рук. Когда люди узнали, что к нам везут на карантин из Китая, за один день раскупили. Остались только маленькие бутылочки с гелевым антисептиком за 17 гривен ", - рассказывает работница магазина, быстро отсчитывая сдачу покупателю.

"Люди боятся заразиться. Два дня был дефицит медицинских масок. Но вчера завезли. А вот дезинфектора с брызгалкой нигде нет", - говорит женщина с длинными кудрявыми волосами, кладет деньги в кошелек.

В аптеке через дорогу антисептики для рук есть. Однако тоже гелевые. Жидкие раскупили. За маленький просят 41 грн, вдвое больше 50-граммовый флакон стоит 80 грн.



Медицинский центр Нацгвардии размещается недалеко от центра поселка. До него можно добраться по асфальтированной дороге или подвесным мостом через реку. Там отдыхают участники АТО, люди с инвалидностью, по социальным путевкам.

"Зимой мало людей оздоравливается - до 10 человек было. 19 февраля вечером всем вернули средства и отправили домой. Без объяснений. Работников перевели в клуб напротив. В одной из комнат мы развернули медпункт. Туда при необходимости могут обращаться полицейские и нацгвардейцы, - говорит работница медцентра. Имя просит не указывать. - Сначала все были напуганы. Затем руководство нас успокоило. Объяснили, что это только вирус. Ничего страшного. Cанжары - курортный городок. Переживаю, чтобы после этой истории люди не перестали к нам ездить. Уже сейчас звонят: "Где мы теперь отдохнем?". Боятся".

Территорию медицинского центра от улицы отделяет невысокий бетонный забор - взрослому человеку по грудь. За ним несколько зданий. Самая высокая - пятиэтажка. Здесь находятся на обсервации эвакуированы из Уханя украинцы и иностранцы. На окнах жалюзи. Через дорогу - жилые дома.

Ворота санатория закрыты. Возле них дежурят 3 нацгвардейца в медицинских масках. Люди в защитных костюмах из распылителей обрабатывают лестницы корпуса. Через некоторое время туда выходит курить молодая женщина. Лицо не прикрывает.

Неподалеку натянутая палатка областной организации Красного Креста.

Автор: Ольга Стенько Волонетры Красного Креста угощают желающих горячими напоями- кофе, чаем

"Здесь любой может погреться. Выпить кофе, чая, сьесть печенье. Также принимаем передачи для людей в обсервации. Но продукты не передаем в целях безопасности. Есть компания, которая готовит им кушать и привозит в специальных боксах. Относим только предметы фабричного производства", - говорит командир областной организации Марина Сметана, 40 лет.

Рядом с ней в палатке работает темноволосая женщина с широкой улыбкой. Это координатор общества Красного Креста в Санжарах, главная медицинская сестра в Новосанжарской районной больнице:

"В больнице с понедельника организовали кабинеты психологической помощи. Там проводят разъяснительную работу, раздают информационные бюллетени о коронавирусе", - говорит Яна Белоконь, 37 лет.



Один из жителей переулка, по которому подъезжали к медцентру эвакуированные украинцы, посыпал улицу поваренной солью. Объяснил, что это меры безопасности: у его двора разбилось и высыпалось стекло из автобуса. Осколки собрал, а на землю рассыпал пачку соли, чтобы "обеззаразить".

Неподалеку от того места полицейские останавливают серую "Ладу". Водитель и пассажир на вид пьяные. Их выводят на улицу. С открытой дверцы машины играет песня Светланы Лободы "Пуля-дура". Один из полицейских при двух свидетелях просит водителя подуть в алкотестер.

"Чтооооо? В кого дуть?!" - кричит водитель, едва держась на ногах. Пытается уйти. Его не отпускают. Решают отвести на осмотр в районную больницу.

"Вот такие кадры здесь больше всего буянили, жгли костры, бросались на полицейских, - кивает в сторону водителя начальник управления превентивной деятельности Нацполиции Игорь Бабич, 40 лет.

Автор: Ольга Стенько Остатки баррикады, которую сооружали жители Новых Санжар, чтобы не пропустить в себя автобусы с эвакуированными из Китая людьми

- Нацполицию и Нацгвардию в Новых Санжарах 20 февраля задействовали, чтобы разблокировать дороги, - объясняет. - Местные еще вечером накануне машинами, тракторами перекрыли все пять въездов в населенный пункт. На подъезде в медицинский центр разложили баррикады и подожгли. Забросали стражей порядка камнями, которые затем бросали и в автобусы с эвакуированными людьми. Набили бутылок, улица полностью была засыпана стеклом".

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Полиция задержала 24 протестующих. 23 из них через несколько часов отпустили. Все - местные. 2 месяца ночного домашнего ареста получил только Владимир Сиренко, который пытался наехать машиной на нацгвардейцев.

Без всяких объяснений в поселок нагнали спецтехнику. Если везут безопасных людей, то почему такими методами?

"Эта ситуация - следствие того, что с людьми не говорили. Они слышали по телевизору страшные истории о китайском вирусе, от которого массово умирают люди. А потом сообщают, что оттуда привезут людей. Куда, когда - неясно, - рассуждает Олег Бражник, 42 года. Закуривает "Винстон". В Новые Санжары приехал на выходные к родным. - Еще мелькнуло, что будут среди них иностранцы. Далее сработало сарафанное радио. Мол, никто тех людей не захотел принимать, то везут к нам. Подлили масла в огонь и протесты во Львовской и Тернопольской областях (сначала медучреждения этих областных центров называли вероятными местами для обсервации эвакуированных. - Gazeta.ua). Если люди митингуют - значит, есть чего бояться. Чиновники тогда нужно было все объяснить. Было ясно, какая реакция людей. Но нет, они решили их завезти в Санжары. А сейчас клюют местных, что опозорились на весь мир. Но кто в этом виноват?".

Автор: Ольга Стенько Новосанжарской кот и пес контролируют, чтобы в поселке не сеяли панику

"Без всяких объяснений в поселок нагнали спецтехнику. Если везут безопасных людей, то почему такими методами? - говорит участник митинга Сергей. Он в рябой куртке, с ярким рюкзаком. Показывает, где люди блокировали дорогу, обустраивали блокпосты. - Накануне в "Вайбере" появилась группа, где сильно накалялась ситуация. Были манипуляции. Кто ее создавал, не знаю. Но была куча сообщений от людей без фото и имени, что нужно выходить на протесты. Большинство шли не против эвакуированных людей, а от непонимания происходящего. После обеда приехали Аваков, Гончарук, но они не пришли к людям. Что-то говорили у администрации на камеру. Это еще больше раздражало. Под вечер подтянулись пьяные активисты. Начали кричать, бросать камни. Интересно, где их взяли? Потому что везде асфальт. Побили окна в автобусах. Это глупость. Но именно под эту ситуацию приравняли всех санжаровцев".

Перед вылетом из Уханя каждого пассажира осмотрели китайские медики. Ни одного симптома коронавируса не обнаружили, заверили украинские чиновники.

В Новых Санжарах Полтавской области в медицинском центре Нацгвардии на карантине находятся 72 человека. Это граждане Украины и других государств, которых эвакуировали из китайского города Ухань. Вместе с ними на карантине находится персонал, врачи и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Санжаровцы блокировали дорогу и жгли шины, чтобы не пустить эвакуированных к себе. Когда в поселок заехали автобусы, кто-то из присутствующих начал швырять в них камни. В полиции предполагают, были провокаторы.