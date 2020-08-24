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понедельник, 24 августа 2020 19:17

"На нашу поддержку власть пусть не рассчитывает" - как в Киеве прошел Марш защитников

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24 августа в 10 утра вокруг парка имени Тараса Шевченко собирается толпа людей. Военные пьют кофе, общаются с собратьями и родными, фотографируются с желающими. У памятника Тарасу Шевченко пестрят флаги ОУН-УПА, желто-голубые, крымскотатарские и красно-черные. В этом году в украинских символов добавились и бело-красные флаги - в поддержку Беларуси. Запад охраняют полицейские. Дежурят полиция диалога и кареты скорой помощи. В аудиоколонки звучат песни групп "Ляпис Трубецкой" и "Kozak System".

"На Марше защитников я впервые. Сюда пришла с друзьями, чтобы отпраздновать независимость Украины. Трудно сказать, когда наше государство будет в полном составе. Ощущение, что не очень скоро ", - говорит студентка 18-летняя Виктория.

Из громкоговорителей раздается призыв формироваться в колонны. Около 10 тысяч участников организовались в 48 колонн. Дистанцию соблюдают, но масок у большинства нет. Первыми идут семьи погибших на войне с портретами своих близких. Кто-то в вышиванках, а некоторые в траурной одежде. На их глазах видны слезы. За ними следуют родные Героев Небесной Сотни, воины, получившие ранения в Донбассе. Вместе с ними - участники с лозунгом #Free. Они поддерживают фигурантов дела Павла Шеремета - Яну Дугар, Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко. Активисты выкрикивают: "Аваков - Черт!". За ними идут военные из всех областей Украины. Держат флаги своих частей.

Автор: Сергей Старостенко
  Колонна военнослужащих из Киева
Колонна военнослужащих из Киева

"У нас есть свой парад. Если государство решило не проводить официальный, то пусть потом не рассчитывает на нашу поддержку. При таком руководстве целостная страна не будет праздновать свою независимость. Чтобы хоть удержать то, что осталось. Мы видим, что президент и руководство государства не хотят вспоминать о нас. В них бизнес в России, им без разницы. В крови все, но им это не важно. Они говорят о мире любой ценой, но такого мира нам не надо. Это не то, чего мы хотели. За что погибали собратья, молодые ребята? По перемирие? Но все будет хорошо, потому что мы будем бороться! " - говорит 43-летний Олег Петрович, военнослужащий 95-бригады.

Отдельную колонну образовали более тысячи ветеранов с огромным плакатом - "С независимостью не шутят". Они выкрикивают "Одна, единая, соборная Украина!". Впереди этой колонны идут экс-президент Петр Порошенко с супругой Мариной, а также - Александр Турчинов.Колонны направляются к Майдану Независимости. Вдоль улиц защитников приветствуют люди в вышиванках и цветами. Они вместе с детьми пришли поддержать военных.

Автор: Сергей Старостенко
  Петр Порошенко с женой Мариной и генерал-лейтенантом ВСУ Михаилом Забродский
Петр Порошенко с женой Мариной и генерал-лейтенантом ВСУ Михаилом Забродский

"Я пришла сюда с благодарностью. Сама не воевала. Немного волонтерила в 2014 году. Хожу на все собрания, связанные с поддержкой армии. Очень плохо отношусь к тому, что официального парада не проводят. Думаю, что праздновать Украины свою независимость в полном составе будет нескоро. Сначала надо повимикаты российские телеканалы, а не раскалывать страну Степаном Бандерой ", - рассказывает 55-летняя Виктория Марьянович.

Автор: Сергей Старостенко
  Люди поддерживают Марш вдоль улиц
Люди поддерживают Марш вдоль улиц

Некоторые люди становятся на одно колено, чтобы выразить свою благодарность. Участники колонны выкрикивают "Слава Украине". Киевляне отвечают - "Героям Слава". Среди пришедших поддержать марш - Ульяна и Марко Супрун. Они одеты в черных футболках с надписью "Наши котики". Вместе с другими кричит "Слава! Слава! Слава!". Снимает акцию на смартфон бывший председатель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко. Ближе к 12:00 начинается дождь, однако участников и зрителей шествия это не отпугивает.
"Марш - это символ нашей независимой Украины, сопротивления российской агрессии. Считаю, что можно выделить раз в год один-два часа, чтобы поздравить и почтить наших защитников. Негативно отношусь к тому, что у нас нет парада от власти ", - говорит переселенец из оккупированного Крыма 37-летний Сергей.

Автор: Сергей Старостенко
  Финал Марша прошел под гимн Украины
Финал Марша прошел под гимн Украины

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Через 4 часа Марш защитников заканчивается. В центре столицы участники поют гимн и проводят вече. Активисты # Free поджигают файеры и отправляются в Офис президента с лозунгом: "Ищите настоящих убийц".

Марш защитников проводится второй год подряд, поскольку в прошлом году Владимир Зеленский отменил официальный парад ко Дню Независимости. Организовали акцию фонд "Вернись живым", Движение ветеранов Украины и более 10 волонтерских объединений со всей страны.

"В прошлом году, на День Независимости, ветеранско-военное сообщество вышла на Марш Защитников Украины, чем уверенно вошло в историю. За год, прошедший, у нас забрали почти все. Пророссийские партии открыто маршируют городами, со всех каналов вещают ватные пропагандисты, а уголовные дела ветеранов открываются каждую неделю. Но никто не сможет забрать у нас друг друга ", - говорилось в анонсе мероприятия в Facebook.

Автор: Христина БУЦКО
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