"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди

Жители киевской 16-этажки на ул.Магистральная, 33, отапливают дом дровами. Нет централизованного отопления из-за того, что дом входит в жилой комплекс "Кузьминский-2". Его связывают со скандальным застройщиком Анатолием Войцеховским – основателем группы компаний "Укогрупп".

Входившие туда компании с 2004 года начали возводить многоэтажки в Киеве. Квартиры в них продавались заранее – в начале стройки. Однако впоследствии часть инвесторов стали подавать на Войцеховского в суд и потребовать возврата денег. Потому что его компании не сдавали дома вовремя или не подключали к коммунальным сетям.

В 2016 году тогдашняя Генеральная прокуратура Украины обвинила Анатолия Войцеховского в создании преступной группировки и уклонении от уплаты налогов. Также выяснилось, что через свои фирмы застройщик организовывал самовольную постройку объектов недвижимости и их регистрацию. Всего за годы деятельности было построено более 40 нелегальных домов. 21 мая в позапрошлом году ему было направлено сообщение о подозрении в присвоении, завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Где сейчас Анатолий Войцеховский – неизвестно. В марте прошлого года СМИ сообщали, что находится в Польше.

ЖК "Кузьминский-2" начала строить компания из группы Войцеховского "Капитель-Буд" в 2015 году. После того, как у застройщика начались проблемы, работа над домом практически остановилась. В тот момент в многоэтажке не было воды, газа, света и отопления. Несмотря на это, небольшая часть инвесторов въехали туда жить или начали сдавать квартиры в аренду. Компания-застройщик обещала решить все проблемные вопросы с застройкой.

Позже жителям сообщили, что в ЖК появился кооператив с директором Владимиром Багиным. Заявили, что именно он будет заниматься благоустройством дома. После в 16-этажке провели воду и свет. Построили твердотопливную котельную, работающую от дров. Чтобы дым от ее работы не попадал в дом, через него провели большой дымоход, который завершается на крыше. Из него зимой постоянно идет черный дым. Экологи заявляют, что такой тип отопления опасен и загрязняет воздух.

Корреспондентка Gazeta.ua сходила в "дровяную" многоэтажку и попыталась поговорить с ее жителями, чтобы узнать, как им живется в необычном доме.

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

16-этажный дом возле Сырецкого парка виднеется издалека, потому что построен на холме. В здание ведут недавно отремонтированные узкие дорожки. Вокруг комплекса раскинулись старые частные дворы. Под застройкой имеется небольшой ручеек по которому течет родниковая вода. Обе стороны канавы подперты камнями и сеткой. Неподалеку – почти обустроенный сквер с фонтаном.

Автор: Дмитрий Анохин ЖК "Кузьминский-2" расположен рядом с Сырецким парком в Киеве. Многоэтажка осталась в городе от скандального застройщика Анатолия Войцеховского. Строительство оказалось незаконным, а застройщик скрылся, по информации следователей, в Польшу. Владельцы получили вместо нормальных помещений квартиры без воды, света, тепла и водоснабжения

Часть многоэтажки ограждена забором. В большинстве квартир темно. Свет горит только в нескольких окнах, некоторые из которых еще украшены новогодними гирляндами. Через стеклянный фасад видно, что на первом этаже хранятся стройматериалы – лежат десятки мешков с цементом.

Автор: Дмитрий Анохин Владельцы квартир в ЖК "Кузьминский-2" в основном сдают жилье в аренду. Однако свет горит только в нескольких домах. Большинство хозяев делают ремонт в квартирах. Недавно на первом этаже открыли продуктовый магазин, где можно купить все необходимо и утром полакомиться кофе

– Работаю здесь несколько дней. Ничего не могу рассказать, - отрезает охранник в черной одежде у входной двери многоэтажки. Натягивает капюшон на голову и прячется в подъезд. Нас внутрь не пропускает.

Самостоятельно зайти в дом невозможно через кодовый домофон с системой распознавания лица. Однако через стеклянную дверь можно разглядеть почтовые ящики, висящие на облицованных серой плиткой стенах. Видно горшки с зелеными растениями.

- У меня здесь тепло, потому что у меня кондиционер и он годится для обогрева. А как там у жильцов дома – не знаю, - рассказывает продавец магазина, который открыли на первом этаже здания. – Работаем мы не так давно, так никого из квартирантов еще не знаю. Но жить здесь неплохо, парк рядом. Единственное плохо, что до сих пор стройка идет.

Пройти за дом тоже сложно: слева наставлены технические помещения, а по правую сторону стоит высокая этажерка для ремонтников. На земле – куча строительного мусора.

Фото: Дмитрий Анохин

- Куда пошла? Нельзя! - из дома выбегает охранник, как только пытаемся обойти дом. – Там все небезопасно для жизни. Стройка идет! Если с вами что-нибудь случится – меня посадят. Кто за все это будет отвечать?

НАРКОМАНЫ

Домой спешит молодая женщина с пакетом в руках, сквозь который виднеются продукты. Однако заметив видеокамеру – пробегает мимо и не реагирует на приветствие.

– Что вам рассказать? О проблемах дома? Знаю о них больше, чем все местные, - подходит 37-летний Давид в заляпанной глиной обуви. Живёт в частном доме по соседству с проблемной застройкой. – Все говорят, что дровяное отопление вредит экологии. Мол, чтобы обеспечить дровами котельную для многоэтажки – в парке рубят деревья. Это все бред! Здесь вообще хорошо, что что-то делается. Не так давно здесь одни наркоманы ходили. Кучковались. И никакого освещения не было! Теперь же директор кооператива поставил фонари возле дома и по всей улице. Сквер сделали, будет детская площадка, фонтан. Мои дети смогут спокойно гулять. Раньше это было невозможно еще и через повсеместную грязь и лужи.

Автор: Дмитрий Анохин Недостройка перешла в собственность кооператива, руководство которого приступило к обустройству коммуникаций и придомовой территории. На улице установили фонари, строят сквер с фонтаном, высаживают деревья и чинят дороги

Уверяет, что котельная работает не на дровах.

- Сюда машины везут разные прессованные материалы. Дров столько нигде не возьмешь, – приседает Давид и показывает размокшие крошки от дерева. – Летом была аварийная ситуация – поднялся уровень воды возле дома. Город не отреагировал. Все сами решали. Директор вообще не любит публичность. Не хвастается своими делами. Как когда-то цари.

Замечаем, как из домовых труб стекает вода в ручей.

Летом была аварийная ситуация

- Это не канализация, а ливневая система для дождей и подземных вод. Здесь вторая проблема бывает – текут сюда нечистоты из жилого комплекса "Нивки". Вот там реальное го*но. Прям фекалии вылетают, – выдет Давид.

Из трубы на крыше дома начинает клубиться черный дым.

- Здесь все дома дровами отапливают. Вот тот и тот дом, – мужчина показывает на многоэтажки напротив. - Там тоже дымоходы есть, пойдите и спросите у них. У меня сосед вообще шинами отапливает и ничего не могу поделать с ним! А тут дом взяли с проблемами, на улице темнота была. Застройщик все решил, находит финансирование.

Автор: Дмитрий Анохин Под домом протекает ручеек с родниковой водой. Его обустроили для того, чтобы уровень воды не поднимался во время сильных осадков.

На улице смеркается, жители возвращаются с работы. Рассказывать о доме отказываются.

– Нам это не интересно, ничего говорить не буду, – говорит мужчина низкого роста с черной кепкой на голове.

- Я спешу, - с сумками в руках выходит из машины блондинка и идет в подъезд.

На улице автоматически включается освещение. Подъезжает грузовик. С треском на землю высыпает очередную груду щебня.

КООПЕРАТИВ

Жители дома отказываются разговаривать с журналистами, считая, что многоэтажка недостроена, не поставлена ​​на учет и не подключена к централизованному отоплению именно из-за чрезмерного внимания к ней. Верят, что это мешает директору кооператива спокойно работать, говорят инвесторы, которые не захотели вселяться в многоэтажку. Требуют вернуть средства.

- Те, кто заселился, думают, что главная проблема – это мы, – говорит один из инвесторов Янина Алеева. - Не хотят рассказывать о доме и считают Багина отличным человеком.

Автор: Дмитрий Анохин На фото Янина Алеева – владелица квартиры в ЖК "Кузьминский-2". В 2015 году вложила деньги в строительство, однако после побега застройщика до сих пор не смогла восстановить имущественные права

С женщиной встречаемся за территорией жилого комплекса. Брюнетка невысокого роста приходит на встречу в длинном мятном пуховике и с накрашенными губами.

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Янина купила однокомнатную квартиру в ЖК "Кузьминский" за 300 тысяч гривен. Пока собственного жилья нет. Из-за проблем с застройщиком вынуждена жить с мамой.

- Свет в многоэтажку подключили от проходящей мимо железной дороги, насколько я поняла. Это законный путь, – рассказывает женщина. – Раньше были генераторы, которых хватало на 10 квартир. Когда заехало больше людей, его начали выбивать. Отопления прошлой зимой у них еще не было. Затем запустили котел, который стоял уже построенный несколько лет. В прошлом году, поскольку воду не спустили из труб, их прорвало. У людей по этажам текла вода. И ремонты все полетели к чертовой матери.

С директором кооператива последний раз общалась по поводу возврату средств. Жить в доме не хочет, признается.

Через оконную раму всю стену залило водой

– Достраивали там все "алкаши" Багина. Набирал группами самую дешевую публику. Одна женщина вселилась и принялась делать ремонт со своей бригадой, чем разозлила директора кооператива. Строители вывели стену у окна. Пошел сильный дождь. Она пришла, а через оконную раму всю стену заливало водой. Ее ремонтники сказали, что окно неправильно установили. Кроме того, между облицовкой и стеной нет плотного примыкания. И вода потоком по стене течет в самый низ.

На уровне фундамента никаких нарушений нет, потому что его закладывали еще по проекту архитектора, добавляет Янина.

– Кооператив появился ниоткуда и вошел в состав учредителей компании-застройщика. Людей стали агитировать вступать в него. Сначала мы были частично готовы на это, но когда изучили устав и договоры, поняли - там непрозрачные и кабальные условия, - продолжает Янина. – Кооператив отказывался отчитываться финансово перед инвесторами. Также в уставе было прописано, что мы должны делать еще взносы, которые будут тратить на усмотрение кооператива. Когда попросили от руководства отчеты и акт технического обследования, потому что можно бесконечно что-то достраивать, то в хамской манере нам сказали: "Вы туда свой нос не суйте". Не ваше дело, на что мы здесь тратим деньги. Плату за коммуналку также устанавливает кооператив, состоящий из трех человек - один работал еще за Войцеховского, председателя кооператива Владимира Багина и его жены.

Автор: предоставлены Яниной АЛЕЕВОЙ Прошлой зимой в ЖК "Кузьминский-2" прорвало трубы. Вода стекала по всем этажам и повредила ремонт в квартирах и подъезде

Застройщик сейчас передал все имущество кооператива, утверждает Янина.

- Неясно на каких условиях. Нам не сообщили, – продолжает женщина. – Эти документы не предоставили даже по требованию суда, куда мы обращались, чтобы наши имущественные права были признаны. Однако кооператив всеми силами затягивает процесс. Хочет перепродать квартиры по рыночной цене, а нам вернуть те средства, которые сюда вложили в 2015 году. А что они сейчас стоят?

– Кто и почему возвел котельную? – спрашиваем.

– Слышала от многих экспертов, что там нельзя ее ставить в таком виде, потому что она опасна и может разорвать пол дома, если не наблюдать за ней должным образом, – отвечает Янина. – Когда застройщики решили, что будет 16 этажей, то зашла речь об электрическом отоплении. Но кооператив решил поставить твердотопливную котельную. Ее установили не на улице, а где-то в помещении - то ли наверху, то ли внизу. Багин знал, что это небезопасно. Что касается качества отопления, то жалоб от жителей не слышала.

Дом считается до сих пор строительной площадкой

Большинство инвесторов, согласившихся вступить в кооператив, здесь не живут. Сдают жилье квартирантам, добавляет Алеева.

– Официально дом считается до сих пор строительной площадкой, он не является жилым. Так за электричество там платят по промышленному тарифу. Не знаю, как считают другую коммуналку, – рассказывает инвесторка. – Многие не против кооператива, потому что покупали квартиры для инвестиций. А так у них есть, где жить. Судятся те, кто хотел получить свое первое жилье.

ОТАПЛИВАЕМ ПАЛЕТАМИ

Глава кооператива ЖК "Кузьминский-2" Владимир Багин все обвинения в свою сторону отвергает. Создали алгоритм, по которому многоэтажка будет постепенно готовиться к вводу в эксплуатацию, рассказал он в телефонном разговоре.

– Договор о поставках воды заключили с "Киевводоканалом", свет провели с помощью ДТЭК. Дом за проектом сразу шел с котельной. Стоит она за пределами дома, – говорит Багин. - Отапливаем деревянными паллетами. Поставщиков посоветовал "Кузьминский-1". Первая партия была некачественной, потому шел черный дым. Экологи пришли именно в это время и увидели это. Плюс шел дождь, размочивший топливные материалы.

Автор: Дмитрий Анохин Экологи говорят, что из трубы постоянно идет черный дым. Однако глава кооператива говорит, что это произошло только однажды, когда поставщики привезли некачественные материалы

Котельная безопасна, потому что ее проектировали эксперты, уверяет директор. О проблемах с инвесторами вспоминать не хочет, но считает, что ситуацию можно разрешить.

– Был один заказчик (застройщик. – Gazeta.ua), но он ушел. Пришел другой и предложил людям перейти в кооператив, внес доплату за квадратные метры по 30-40 тысяч гривен, – говорит Багин. – Когда кончились все доверенности, то предлагали инвесторам вернуть вложенные деньги, но они отказались. Теперь ждем решения суда.

Установление кооперативом тарифов на коммунальные услуги Багин не отрицает. Однако никто из жителей не жаловался на высокие цены.

- Соседние дома стоят на тарифе выше. У нас, кажется, это 4 гривны 68 ​​копеек (речь идет о стоимости киловата электроэнергии. – Gazeta.ua). По поводу канализации у нас тоже договор с Киевом. Были проблемы с облицовкой, потому что не было куска фасада. В этом году перед Новым годом фасад был достроен, - рассказывает Багин.

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Лифт дома пока не работает. Его начнут устанавливать с 21 января.

Были проблемы с облицовкой

– Я ремонты вообще не делаю. Помогаем со штукатуркой и стяжкой. Есть только единицы, заказывающие у нас ремонты. А так все сами поступают люди. Только установили специальную "люльку", чтобы жители могли поднимать материалы и не заходили через парадный вход. Платили нам за это. "Люльку" застеклили и теперь с ее помощью можно поднимать тяжелые вещи, диваны, шкафы. Потому что дизайнерские лифты заказали, - говорит председатель кооператива.

Когда дом сдадут в эксплуатацию, сказать не может. Облицовку в подъезде на данный момент еще не завершили – осталось три этажа.

– Об этом даже государство не знает. Алгоритм придумали, а не могут довести до конца. Но дом работает на 100%, - заверил он.

ДЕРЕВЯННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНАВЛИВАТЬ МОЖНО. НО ЕСТЬ НЮАНСЫ

Котельную на твердом топливе устанавливать в Киеве можно. Однако она должна отвечать всем техническим требованиям, а ее проект согласовывают городские власти.

Об этом Gazeta.ua рассказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

"Таких домов, подключенных по временной схеме, предоставляемой обычно для обеспечения строительства – в Киеве более сотни. Бросили счетчик на столб и отвели провода. После завершения всех работ - городская комиссия должна ввести дом в эксплуатацию и подключить к канализации, водопроводу, централизованному отоплению, электричеству. Недобросовестные застройщики пытаются экономить и не делать ничего. Лифт ездит, электричество есть. И люди наивно думают, что все в порядке", – говорит эксперт.

Инвесторам нужно внимательнее подходить к вопросу покупки квартир, проверять застройщиков, добавляет эксперт.

Автор: Дмитрий Анохин Фасад дома ЖК также не обустроили. Каждый день машины завозят строительные материалы

"Другой вариант – доделывать все своими силами. Со знакомой произошла такая ситуация. Так в выходные все жильцы работали. То есть люди должны объединяться или искать источники финансирования. А с застройщиком должны разбираться правоохранительные органы", – рассказал Сергиенко.

Пока здание не введено в эксплуатацию, его юридически не существует. Официально законные услуги владельцы квартир получить не смогут.

"Кооператив имеет право взимать плату только за обслуживание. Устанавливать тарифы на коммунальные услуги при централизованном подключении не может. Однако жители жилого комплекса "Кузьминский-2" такие вопросы могут решать на общем собрании посредством голосования. Это внутреннее дело самого кооператива" – объясняет.

Проект установки котельной должен удовлетворять государственным строительным нормам.

"Если есть, например, подвал и его туда задвинули, то возникают вопросы законности и правильности эксплуатации. Это вопрос безопасности. Не приведи Бог, что-нибудь произойдет в той котельной и пострадают жители. Тогда будут отвечать застройщики, люди, инженеры, председатель кооператива", - заявил Сергиенко.