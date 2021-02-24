"Добавили секса и эротики" - как прошла презентация альбома "Аркур. Натхнення"

22 февраля состоялась презентация фотоальбома "Аркур. Натхнення". В съемках для артбука приняли участие 37 женщин - ведущие, актрисы, артистки и спортсменки. Автором фотографий во французском стиле harcourt стал фотограф Ростислав Рипка.

Автор: предоставлено пресс-службой канала "1+1" Рипка вручает артбук и фотокартину Саниной

"Через эти камеры не добраться до уборной", - переговариваются женщины. Одна из них в черном комбинезоне, туфлях на каблуках и украшениях подкрашивает губы красной помадой. Другая - в длинном серебристом платье поправляет прическу.

В холле культурного центра Freedom - толпа. Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина в деловом черном костюме и белой рубашке подходит к друзьям. Обнимаются. Операторы ходят вокруг них и фиксируют на камеру момент встречи.

Автор: предоставлено пресс-службой канала "1+1" Презентация проходила в культурном центре Freedom

"С Ростиком работать очень легко. У нас была хорошая и дружеская атмосфера. Даже добавили немного секса и эротики к нашей съемке. Были настроены больше на интимный лад. Впечатления от съемки крутые. Ростик - мастер своего дела. Он очень хорошо чувствует людей и по-настоящему их раскрывает", - вспоминает телеведущая Неля Шовкопляс.

В очереди возле фотозоны стоят 7 гостей. Они хотят сфотографироваться с Рипкой. Подходят, поздравляют с премьерой.

"В начале создания артбук я был один. Затем присоединился мой друг и художник по свету Игорь Сулиев, который подтолкнул меня к действиям. И позже к нам пришла команда единомышленников. На финише в этом проекте работали почти 20 человек. Такой проект я бы никогда не сделал самостоятельно. Он посвящен музам, которые 15 лет моей творческой деятельности были рядом со мной. Портреты в стиле аркур есть у Марлен Дитрих, Бриджит Бардо, Эдит Пиаф, Моники Беллуччи. Теперь продолжают историю фотоискусства наши звезды", - рассказывает Репка.

За барной стойкой наполняют бокалы игристым. Ощущаются различные парфюмы. Гости проходят в зал. Презентация начинается с миниатюры "Фотограф и его муза" театра теней Teulis.

Автор: предоставлено пресс-службой канала "1+1" Рипка вручает артбук и фотокартину Барбир

"Взлет фотоискусства аркур начался когда-то в Париже с французских актеров и покорил весь мир. Актеры достигали значительных успехов и получали главные роли, и тогда у них появлялось фото в стиле аркур. Я буду считать, что у меня получилось наоборот, что этот проект для меня стал пророческим. И сначала у меня появилась легендарная монохромная фотография, а потом я стану главной героиней большого остросюжетного кино", - комментирует ведущая Людмила Барбир. Она стала первой, кого фотографировали для альбома.

Гостей угощают холодными закусками и фруктами. На большом экране презентуют 37 мин. художественного видео, на котором звезды рассказывали о том, что их вдохновляет. На сцену к Рипке и ведущих Руслана Сеничкина и Людмилы Барбир одна за другой подходят героини книги.

Автор: предоставлено пресс-службой канала "1+1" Презентация проходила в культурном центре Freedom

"С Ростиславом в студии работали впервые, и мне очень нравится такой черно-белый стиль. Сегодня все восхищались, что удалось объединить в одной истории так много разных, но таких прекрасных женщин вместе. Мы все доверились мастеру. Наверное, это первый большой проект фотографа в Украине", - отмечает со сцены певица Юлия Санина. Ей, как и каждой участницы проекта, Рипка вручает артбук, фотокартину с ее изображением и презент.

После короткого ролика, в котором показали, как проходил съемочный процесс, Рипка пригласил на сцену свою команду: дизайнеров одежды и аксессуаров, стилистов, имиджмейкеров, операторов, мастеров постпродакшн фото, режиссеров монтажа, редакторов.

Автор: предоставлено пресс-службой канала "1+1" Рипка и Шоптенко на сцене

"Обожаю ретро и съемки 1930-х годов. Имела возможность почувствовать себя Марлен Дитрих, это была моя мечта. Побольше бы таких съемок. Для того, чтобы вдохновлять, надо быть необычным и излучать тепло и энергию. Кстати, Ростик сделал мою 1-ю профессиональную фотографию 15 лет назад на "Танцях з зірками", - вспоминает хореограф Елена Шоптенко.

На сцену приглашают артисток Антонину и Нину Матвиенко.

Автор: предоставлено пресс-службой канала "1+1" Антонина и Нина Матвиенко исполнили песню "Квітка-душа"

"Мы фотографировались вместе с дочерью, и у нас получилась хорошая команда. Нравится этот шарм романтики. Ростик показывал нам кадры при съемке, и если мы совпадали, то у нас наградой был его счастливый взгляд. Хороший фотограф говорит: "Голову повернуть туда, нос туда, взгляд такой". Ростик был как волчок", - говорит Нина Матвиенко, после чего вместе с дочкой исполнили песню "Квітка-душа".

Мероприятие завершается тематическим белым тортом с клубникой и с надписью "Натхнення". Присутствующих приглашают к угощению и совместному фото.

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Автор: предоставлено пресс-службой канала "1+1" Мероприятие завершилось тематическим белым тортом