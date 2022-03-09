Жителей Изюма не могут эвакуировать из-за взрывов и обстрелов

 
Ексклюзивы
1/5
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 513
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 360
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2880
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 5958
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3699
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 387
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12717
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2430
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Просмотров: 2295
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
12
11
5
5
26
Показали жуткие последствия авиаударов по жилому массиву Харькова
Показали жуткие последствия авиаударов по жилому массиву Харькова
РФ бомбит облэнерго, ТЭЦ и жилые дома Харьковщины: есть погибшие
РФ бомбит облэнерго, ТЭЦ и жилые дома Харьковщины: есть погибшие
Россияне сравнивают Харьков с землей: снова имеем убитых
Россияне сравнивают Харьков с землей: снова имеем убитых
Харьков после разрушительного обстрела охватили пожары: показали фото
Харьков после разрушительного обстрела охватили пожары: показали фото
Убийцы Харькова: обнародовали имена оккупантов, которые с самолетов бомбят город
Убийцы Харькова: обнародовали имена оккупантов, которые с самолетов бомбят город
Видео
Все видео
Пилоты-убийцы сбитого над Харьковом истребителя живы – одного уже повязали
Пилоты-убийцы сбитого над Харьковом истребителя живы – одного уже повязали
Бомбардировка Харькова: нашли тела восьмерых убитых людей
Бомбардировка Харькова: нашли тела восьмерых убитых людей
Оккупанты снова атаковали Харьков. Били по жилым домам
Оккупанты снова атаковали Харьков. Били по жилым домам
Оккупанты бежали под обстрелами: на Харьковщине ВСУ захватили российскую технику
Оккупанты бежали под обстрелами: на Харьковщине ВСУ захватили российскую технику
Российская ракета разгромила многоэтажку в Харькове
Российская ракета разгромила многоэтажку в Харькове
Интервью
1/5
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 6849
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3042
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 585
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1251
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2718
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 522
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
среда, 09 марта 2022 13:39

Спецтема: Война России против Украины

Жителей Изюма не могут эвакуировать из-за взрывов и обстрелов

  Комментировать
Жителей Изюма не могут эвакуировать из-за взрывов и обстрелов
В настоящее время продолжаются переговоры при посредничестве "Красного креста". Фото: Максим Стрельник

Колонна автобусов прибыла в окрестности Изюма Харьковской области для эвакуации мирного населения.

Но в городе раздаются взрывы, сообщает начальник отдела Изюмского горсовета Максим Стрельник.

"Российские оккупанты не выполняют своих обязательств по предоставлению "зеленого коридора" и продолжают обстрелы города", - написал Стрельник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали жуткие последствия авиаударов по жилому массиву Харькова

Сейчас идут переговоры при посредничестве "Красного креста".

Сегодня, 9 марта, во время очередной эвакуации людей Демидова под Киевом оккупанты открыли огонь в сторону полицейских и мирных жителей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жителей Изюма не могут эвакуировать из-за взрывов и обстрелов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники 1 Просмотров: 57104
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 48313
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 35926
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
9
 Просмотров: 25539
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 25213
Новости Харькова
Показали жуткие последствия авиаударов по жилому массиву Харькова
Показали жуткие последствия авиаударов по жилому массиву Харькова
12
 Просмотров: 1854
"Остаюсь до победы" - в Харькове убили талантливую студентку университета Шевченко
"Остаюсь до победы" - в Харькове убили талантливую студентку университета Шевченко Просмотров: 9514
РФ бомбит облэнерго, ТЭЦ и жилые дома Харьковщины: есть погибшие
РФ бомбит облэнерго, ТЭЦ и жилые дома Харьковщины: есть погибшие
11
 Просмотров: 1404
Харьковские айтишники рассказали, как помогают Украине во время войны
Харьковские айтишники рассказали, как помогают Украине во время войны Просмотров: 333
Оккупанты пытались завербовать мэра Харькова. Он их послал
Оккупанты пытались завербовать мэра Харькова. Он их послал Просмотров: 774
Больше всего комментируют
6
Янукович снова прилетел в Беларусь перед переговорами Украины с россиянами
3
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
3
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
2
Смерть Киреева: в ОП рассказали детали гибели участника первых переговоров
1
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Голосов: 1523
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть