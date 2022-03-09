Жителей Изюма не могут эвакуировать из-за взрывов и обстрелов

В настоящее время продолжаются переговоры при посредничестве "Красного креста". Фото: Максим Стрельник

Колонна автобусов прибыла в окрестности Изюма Харьковской области для эвакуации мирного населения.

Но в городе раздаются взрывы, сообщает начальник отдела Изюмского горсовета Максим Стрельник.

"Российские оккупанты не выполняют своих обязательств по предоставлению "зеленого коридора" и продолжают обстрелы города", - написал Стрельник.

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Сейчас идут переговоры при посредничестве "Красного креста".

Сегодня, 9 марта, во время очередной эвакуации людей Демидова под Киевом оккупанты открыли огонь в сторону полицейских и мирных жителей.