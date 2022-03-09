Во время эвакуации из Демидова враг открыл огонь - погиб сержант

Сегодня, 9 марта, во время очередной эвакуации людей Демидова под Киевом оккупанты открыли огонь в сторону полицейских и мирных жителей.
Один полицейский погиб на месте. Еще один полицейский и мирный житель тяжело ранены и доставлены в больницу, сообщает начальник Главного управления национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
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"Героически погиб полицейский Киевщины старший сержант Алексей Пономаренко. Ради спасения людей Алексей заплатил самым дорогим – своей жизнью. Гордимся мужеством и самопожертвованием полицейского. Даже смерть товарищей нас не остановит. Мы продолжим служить и защищать, защищать свою Родину и спасать людей!" – написал начальник ГУНП.
Удалось вывезти 100 человек, среди которых 30 детей.
9 марта министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук объявила об открытии гуманитарных коридоров.
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