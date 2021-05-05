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среда, 05 мая 2021 18:09

Женщина сорвалась с ветхого моста. Спаслась лишь чудом

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Женщина сорвалась с ветхого моста. Спаслась лишь чудом
Доски моста оказались гнилыми. Фото: ГСЧС в Черкасской области

В селе Большая Яблуновка Черкасской области провалилась и упала с натяжного моста местная женщина. Она пролетела в воздухе шесть метров. Чудом осталась живой.

"Мы получили сообщение в 13:30, - рассказывает начальник 12 государственной пожарно-спасательной части Александр Бондаренко. - Я сам из тех краев, хорошо знаю местность. Не раз ходил теми подвесными мостиками. Эта женщина шла со стороны Березняков до Большой Яблуновки. Там натяжной мостик длиной метров 50. Она прошла меньшую часть, когда под ней сломалась гнилая доска и женщина полетела вниз. Слава Богу, она родилась в рубашке, потому что упала как раз между рекой и корягами. В центре был небольшой участок с ила, листья, и травы, куда она застряла. Это ее спасло, потому что упала на мягкое. Как раз накануне прошел дождь, который еще размягчил почву. Падение увидели рыбаки, немедленно позвонили в полицию. А из полиции позвонили нам и в скорую помощь".

Александр Бондаренко говорит, что когда прибыл на место, там уже работали полицейские, которые поместили женщину на носилки.

Как раз накануне прошел дождь, который еще размягчил почву

"Они были на одном берегу, а мы со скорой - на другом. Пришлось объехать, а последние 600 метров идти пешком, потому что дороги не было. Врачи на месте осмотрели больную и мы вместе с ними понесли ее на носилках. В том месте подъем крутой, метров 15 выше уровня воды. Женщина не легенькая - килограммов под 90. Пока мы несли ее под карьером к автомобилю скорой, сошло семь потов".

Мостик находится на балансе Березняковской общины Черкасского района.

"Я связался с главой Березняковской ОТГ Владимиром Дорошенко, - рассказывает Александр Бондаренко. - рассказал о случившемся, сказал, что мостик аварийный и туда легко могут провалиться дети. Председатель заверил, что ремонт начнется со дня на день. Все материалы уже куплены. После праздников думали начинать ремонт".

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Пострадавшая после падения женщину госпитализировали в Смелянскую районную больницу с политравмой и вывихом левого плечевого сустава. Раньше в Днепре с пятого этажа выпала девушка. Она молила о помощи.

Автор: Юрий Стригун
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