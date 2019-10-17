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четверг, 17 октября 2019 13:11

Женщина изготовила забор из 50 тысяч бутылок - фото
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Утилизировала 50 тысяч бутылок
Фото: Facebook
Утилизировала 50 тысяч бутылок

Вера Ивашко из Озер Кобеляцкого района на Полтавщине создала из стеклянных бутылок забор и утеплила стены дома.

Для того, чтобы построить забор, Вера использовала 50 тыс. бутылок из стекла. Ими же она выложила узор, пишет Еженедельник "ЭХО".

Этот же материал использовала для утепления дома.

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Трое мужчин погибли в выгребной яме частного дома. Трагедия произошла в городе Лохвица Полтавской области 16 октября после обеда.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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17
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