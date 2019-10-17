Пытались помочь и сами погибли в нечистотах: на Полтавщине произошла трагедия

Фото: ДСНС

Трое мужчин погибли в выгребной яме частного дома. Трагедия произошла в городе Лохвица Полтавской области 16 октября после обеда.

Об этом Gazeta.ua рассказала пресс-секретарь ГУ ДСНС Украины в Полтавской области Светлана Рыбалко.

49-летний житель улицы Свитанковой в городе Лохвица решил почистить выгребную яму собственного частного дома. Для этого он самостоятельно полез в яму и принялся за работу. От испарений потерял сознание.

"Ему на помощь побежал сосед. Он пытался помочь, упал в яму в и тоже потерял сознание. Третий человек вообще не имел там быть - собирался с ребенком и женой в гости. Но побежал на помощь, наклонился и тоже оказался в яме. Кто за кем и как они все туда попали, сейчас разбирается полиция ", - рассказала Рыбалко.

Все трое надышались ядовитых испарений и захлебнулись нечистотами. Свидетелем трагедии стал родной брат третьего мужчины.

Погибшие - жители Лохвицы, мужчины 1970, 1980 и 1984 рождения.

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Для того, чтобы извлечь тела мужчин из выгребной ямы, спасателям пришлось раскапывать ее и откачивать нечистоты. Спасатели работали в системе защиты органов дыхания.

Тела погибших направили для выяснения причин смерти в Гадячского отделения областного Бюро судебно-медицинской экспертизы.

16 октября около 21.30 на ул. Чудской в Кривом Роге на Днепропетровщине прохожие обнаружили мужчину. Он висел на электроопоре в петле из проволоки.