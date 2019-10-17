На электроопоре нашли тело мужчины

16 октября около 21.30 на ул. Чудской в Кривом Роге на Днепропетровщине прохожие обнаружили мужчину.

Он висел на электроопоре в петле из проволоки. На вид мужчине около 30 лет, сообщает "Первый городской".

Автор: one.kr.ua В Кривом Роге прохожие обнаружили мужчину на электроопоре

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Автор: one.kr.ua В Кривом Роге прохожие обнаружили мужчину на электроопоре

Следов крови рядом обнаружено не было. Прохожие вызвали на место происшествия полицию, которая разбирается в деле.

В Купянском районе на Харьковщине покончила с собой 17-летняя девушка. Ее нашли повешенной на высоковольтной вышке. Тело обнаружил местный житель.