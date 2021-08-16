Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей

14 августа в поселке Опошня Полтавской области, состоялся восьмой гастрономический этнофестиваль "Борщик у глиняному горщику".

Корреспондент Gazeta.ua побывала на мероприятии и пыталась узнать в хозяек-участниц секретные ингредиенты их авторских борщей.

Фото: Ольга Стенько

Фестиваль начался в восемь часов утра субботы. Для посетителей. Участники же приехали на рассвете. Наносили дров, набрали воды в большие котлы и стали готовить. В разных углах - под открытым небом и под навесами - в печах, мангалах, кострищах шипит, кипит, жарится, варится и парится еда.

Хозяйки и их помощники моют, чистят, режут, трут, толкут секут ингредиенты. Ворон не считают - каждая команда знает, что и как ей делать. Главное блюдо этого праздника - борщ. Это то, что объединяет всех участников. А вот особенности у каждого борща свои. Готовят региональные, авторские, семейные блюда.

В это трудно сразу поверить, но в каждом не только регионе, а в городе и даже поселке борщ варят по-разному, говорять участники.

Автор: Ольга Стенько Людмила Галлий с Днепропетровщины готовит красный борщ с вареными яйцами и сливками

Хозяйка Людмила Галий с Днепропетровщины готовит красный борщ со свекольным квасом, вареными яйцами и сливками. Выехали из дома в трен часов утра.

- Готовлю красный борщ с курицей, свиным ребрышком и говяжьей грудинкой. Когда сварится мясо, чтобы отставало от кости, тогда д хороший бульон. И можно добавлять все остальное. Сначала - лук, затем - томатный сок. Немного покипят - картофель, квашеная свекла. Как будет мягкая - зажарку из моркови и лука с обрезками сала и маслом, далее - капусту. Потом - яйца (речь о нарезанные вареные яйца. - Gazeta.ua), зеленый - укроп с петрушкой. Заправляю сливками свежими. Из специй - соль, перец, лавровый лист, свежий чеснок. По времени борщ готовится часа четыре. Такой варят у нас на Днепропетровщине, я родом из села Петриковка, - рассказывает женщина.

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Пока ее муж Александр сидит на табурете под деревом и чистит картошку, Людмила нарезает овощи у столп и помешивает мясо в котле.

Женщина рассказала, что для их семьи это уже шестой фестиваль борща в Опошне. В далеком 2015-м приехали торговать свадебным печеньем "дивнями", но так увлеклись идеей, что ездят теперь ежегодно. Продукты закупают сами, сами же выбирают, какой борщ готовить.

- Нам никто не платит за это. Мы сами следим за расписанием, регистрируемся и приезжаем, - добавляет Людмила Галий.

Чуть дальше предлагает насладиться израильским холодным борщом женщина в ярко красной поварском одежде - фартуке и колпаке.

Автор: Ольга Стенько Полтавка Лариса Одольник приготовила израильский холодный борщ со свежими огурцами и мацой

- Этот борщ пробуют холодным, он легкий овощной, имеет кислинку и свежесть. Немного похож на свекольник. Это национальное израильская блюдо. Подается со свежим огурцом, сверху присыпается мацой, - говорит профессиональный повар Лариса Одольник.

Женщина делится рецептом приготовления. Подчеркивает, что блюдо не содержит жира.

- В воде варю до готовности целый почищен свеклу. Вынимаю, а в бульон добавляю порезанный кубиками картофель и нашинкованную морковь. Когда они сварятся, добавляю нарезанный соломкой свеклу. Довожу по вкусу, добавляя соль, сахар и кислоту - лимонную или натуральный лимонный сок. Охлаждаю. Подаю это блюдо с мелко порезанным свежим огурцом, сметаной и мацой, - рассказывает Лариса.

Продает борщ по 50 гривен за порцию 250 г. Поскольку в этот день празднуют маковый Спас, женщина предлагает традиционное блюдо - коршуны. Пресные маковые лепешки, что печсуться без жира, режет мелкими кусочками. Растирает мак с медом и небольшим количеством воды до белой ухи, добавляет к лепешек мед и маковую затирку.

Туристки из Миргородского края - Татьяна, Антонина и Мария - берут порцию холодного израильского борща на троих. Едят, стоя на дорожке - усадьба постепенно заполняется туристами и свободных мест за столами почти нет.

Автор: Ольга Стенько Полтавка Лариса Одольник приготовила израильский холодный борщ со свежими огурцами и мацой

- Кисленький, приятный на вкус. Немножко похоже не окрошку. О наш традиционный борщ, кроме цвета, ничего не напоминает. Когда брали, не знали. что будет такой вкус, но не розчарвани, - говорит Татьяна, фамилия не называет.

Чуть дальше, напротив, пространство отгорожен столами и скамейками. Здесь несколько улыбающихся женщин варят борщи на кострах в двух больших котлах.

- Наше коронное блюдо, с которым мы второй год подряд участвуем в этом фестивале - охотничий борщ. В нашем коллективе есть охотник, он в один прекрасный день подстрелил где-то в кукурузе свинку. Из ее ребрины мы и варим борщ. В отличие от домашней свиньи, у дикой мясо не белое, а красное - говорит полтавчанка Лариса Бездудная.

Рецепт приготовления ее борща начинается с того, что подготовленное мясо заливают водой в котле, ставят на огонь. После закипания пиварюють течение часа.

Автор: Ольга Стенько В селе Опошня Полтавской провели восьмой этногастрофестиваль "Борщик в глиняном горшке"

- Когда мясо мягкое, добавляем порезанный картофель. Дол кариться, готовим зажарку на сале - поджариваем свекла, морковь и лук, добавляем сладкий перец. Как картофель пидвариться - бросаем в борщ зажарку. Потом - порезанную капусту. Добавляем томатный сок. Заправляем зеленью петрушки и укропа. Из специй только соль, перец и лавровый лист. Чеснока не добавляем вообще, - рассказывает женщина.

На соседнем костре за шеф-повара ее знакомая - Анна Зелюк. Ее рецепт, на первый взгляд, похож. Но имеет принципиальные отличия.

- У нас Кобеляцкий борщ. Варим на ребрине домашней свиньи. Рецепт - похож. Ингредиенты те же, только в зажарку я обязательно добавляю сметану. Трудно объяснить, в чем отличие, но вкус получается совсем другой, - говорит Зелюк.

Охотничий и Кобеляцкий борщи продают по 50 гривен за 300 г.

Среди разнообразных по вкусу и вид борщей одно блюдо отличается кардинально. Автор - полтавка Тамара Бут назвала его "японский почти борщ".

Автор: Ольга Стенько В селе Опошня Полтавской провели восьмой этногастрофестиваль "Борщик в глиняном горшке"

- Сегодня готовлю японский суп рамен. В каждой японской семье ветвей готовят, как и в Украине борщ. То с курицей, или со свининой, с рыбой, телятиной или говядиной. Мы сегодня приготовили со свининой. 48 часов медленно варился бульон из костей. Затем его процедили, добавили соевый соус, имбирь, перец и зелень. При подаче добавляем пшеничную лапшу, половинку вареного яйца и мясо. Его отдельно запели в духовке. Блюдо ароматная, насыщенная вкусами и очень сытная, - говорит Тамара.

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Небольшой двор усадьбы постепенно заполняется людьми. Приезжают экскурсии и отдельные туристы. Едут со всей Полтавщины, а также окружающих областей - Сумской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской области и из Киева.

Автор: Ольга Стенько В селе Опошня Полтавской провели восьмой этногастрофестиваль "Борщик в глиняном горшке"

В 10 часов объявляют первую дегустацию. На длинный стол, установленный у входа, у табличек со своими именами хозяйки выставляют расписные глазурованные горшки. На каждом есть обязательная надпись с названием фестиваля и датой. В посуде - свежесваренного борщи. Насыпают по половнику блюда каждому, кто просит. Это народная дегустация. Людей заметно прибывает, у столов образуется толпа.

Автор: Ольга Стенько В селе Опошня Полтавской провели восьмой этногастрофестиваль "Борщик в глиняном горшке"

Если в предыдущие годы дегустация стоила 30 грн, то сейчас она - бесплатная. Главное условие - заплатить 100 грн за вход. Люди получают печать на руку, что позволяет выходить и снова заходить на территорию фестиваля. А также - билетик для голосования. Перепробовав борщи участников, его надо отдать хозяйке, чей борщ показался самым вкусным.

Смакуют кто из чего - из картонных стаканов, пластиковых мисок и лотков. Среди людского потока глаз выхватывает невысокую светловолосую женщину с темными очками на голове. Держит в руках белую с синим эмалированную миску и металлическую столовую ложку.

Автор: Ольга Стенько В селе Опошня Полтавской провели восьмой этногастрофестиваль "Борщик в глиняном горшке"

- Меня предупредили, что в первый раз надо приезжать сюда со своей миской и металлической ложкой, чтобы все попробовать, - говорит полтавчанка Валентина.

Берет один из борщей, чтобы продегустировать и пробирается толпой, ища место, где поесть.

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Между тем, на вход на территорию выстраивается очередь. Один за другим приезжают несколько крупных туристических автобусов. Люди едят прямо в проходах, потому что места за столами не хватает. На лужайке перед домами начинается концерт - выступления местных коллективов. На главной аллее своя музыка - баянист и бубнярка выполняют воспалительные народные мелодии. За столами в крытом пространстве между домами поют. Женщины на несколько голосов висодять печальную народную песню "Ой у вишневому саду".

"Борщик в глиняном горшке" бушевал целый день. Пекли и ели ирогы, караваи, странные и бублики. Каждые два часа проводили дегустации. А как солнце покатилось за горизонт, подвели итоги конкурса борщей.

Победу с Борщева соревновании и главный приз - 10 тыс. Гривен получила местная жительница Оксана Манько, которая за день приготовила рекордное количество борщей - 15.

Автор: Ольга Стенько Победительницей борщевого конкурса стала Елена Манько. Установила рекорд: сварила 15 борщей за день

В воскресенье автор гастрономического этнофестиваля, етнографиня Елена Щербань объявила дату следующего, девятого "борщик в глиняном горшке" - 13 августа 2022 года. Проведут его традиционно в усадьбе "Лялина светлица".

В прошлом году этнограф Елена Щербань открыла музеи живого хлеба и сваренного борща в селе Опошня Полтавского района. 10 лет назад тоже в своем дворе этнограф создала этно-усадьбу тканевой куклы-мотанки "Лялина Светлица". Признается, что сначала купила старый дом, чтобы выгодно перепродать, а потом возникла потребность в создании просветительского центра.