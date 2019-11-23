"Зарезал отец для еды" - село, в котором записывали настоящую причину смерти

Автор: gazeta.ua село Сосонка едва ли не единственное в Украине, в котором записывали настоящую причину смерти во время Голодомора

Село Сосонка Винницкого района едва ли не единственное село в Украине, где во времена Голодомора писали настоящую причину смерти местных жителей.

"Эти документы сохранились в Винницком государственном архиве. Также в краеведческом музея записи 1932-1933 годов в актах о смерти, где в графе "причина смерти" председатель сельсовета и секретарь на свой страх и риск писали истинную причину смерти "умер от голода", - говорит заведующая сельской библиотекой Татьяна Веприцкая.

В селе сегодня провели панихиду на местном кладбище, где в годы Голодомора вывозили полуживых людей и сбрасывали в общую яму и закапывали.

Автор: gazeta.ua село Сосонка едва ли не единственное в Украине, в котором записывали настоящую причину смерти во время Голодомора

Затем провели митинг-реквием в местной библиотеке.

Автор: gazeta.ua село Сосонка едва ли не единственное в Украине, в котором записывали настоящую причину смерти во время Голодомора



В селе была своя Сосонская Мать Тереза ​​Анна Романенко. Она была женой сельского головы Прокопа Романенко. В колхозном саду варила есть детям, которые больше всего потрепала от голода, детям-сиротам, родители которых умерли от голода.

Были случаи людоедства. Самое страшное - родители ели собственных детей. Их рубили и варили, чтобы спастись.

"В июне 1933 года секретарь села Семен Мороз записал в акте о смерти маленькой девочки: Романенко Анна. 3 года. Причина смерти - зарезал отец для еды. Вместе с главой села писали правду даже тогда, когда после специально проведенного собрания в "верхах", нужно было писать "причина смерти - неизвестна", - добавляет Веприцкая.

"Мою бабушку розкуркулили. Забрали корову, лошадь, хлеб, сахар, муку, одежду и даже сундук. Помогала другим, а сама голодала. Рассказывала, что в селе одна баба ела чужих детей. Даже своих внуков", - говорит Викор Собко.

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На реквиеме отметили, что этой трагедии надо вспоминать не только в День памяти.

Автор: gazeta.ua село Сосонка едва ли не единственное в Украине, в котором записывали настоящую причину смерти во время Голодомора

"Я бы эти списки умерших цепляла в фойе на избирательных участках. Чтобы люди смотрели и думали. В украинцев очень короткая генетическая память. Сначала у людей отбирают сознание, дальше волю, а в конце - кусок хлеба. Наша история идет по кругу. Надо все делать, чтобы это не повторилось. Надо объяснять молодежи. Когда смотрела на результаты выборов, то не верилось, что это голосовали потомки тех людей, которые умерли во время Голодомора", - говорит писательница Валентина Сторожук.

Десятки активистов во Львове, Киеве, Одессе и Харькове вышли в консульства России, потому что считают Москву виновной в смерти миллионов украинцев во время Голодомора 1932-1933 годов. Активисты расклеили листовки возле консульства с надписью: "Тогда они могли спасти хлеб, теперь нас спасет память".