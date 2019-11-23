"Зарезал отец для еды" - село, в котором записывали настоящую причину смерти

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 288
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 5211
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
5 Просмотров: 1089
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 819
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 657
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 846
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5661
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2232
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2223
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1764
Фото
Все фото
4
42
11
14
7
В Гайсине горели военные склады: уничтожено имущества на 10,5 млн грн
В Гайсине горели военные склады: уничтожено имущества на 10,5 млн грн
Молочный поросенок и тыквенная чурчхела - как грузинский шеф-повар удивлял ужином
Молочный поросенок и тыквенная чурчхела - как грузинский шеф-повар удивлял ужином
Гигантский кот возле полицейской машины - как выглядит новый театр кукол
Гигантский кот возле полицейской машины - как выглядит новый театр кукол
Самая дорогая книга и взрослая литература для детей - чем удивляет книжный фестиваль
Самая дорогая книга и взрослая литература для детей - чем удивляет книжный фестиваль
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Видео
Все видео
Водитель напал на мужчину, который перешел перед ним дорогу по "зебре"
Водитель напал на мужчину, который перешел перед ним дорогу по "зебре"
Ходили голыми и без туалета: в интернате издеваются над пациентами
Ходили голыми и без туалета: в интернате издеваются над пациентами
Мраморный граммофон и самый дорогой борщ - чем удивил центр Подолья
Мраморный граммофон и самый дорогой борщ - чем удивил центр Подолья
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5661
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2232
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2223
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1224
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1188
Колонка
23 ноября 2019
Просмотров: 225
Сама винна
Побачити синці на тілі Оксани майже неможливо – їх не видно під одягом. Уперше я помітила сліди побоїв знайомої у басейні, куди разом ходили. ...
суббота, 23 ноября 2019 20:55

"Зарезал отец для еды" - село, в котором записывали настоящую причину смерти
5

  Комментировать
Автор: gazeta.ua
  село Сосонка едва ли не единственное в Украине, в котором записывали настоящую причину смерти во время Голодомора
село Сосонка едва ли не единственное в Украине, в котором записывали настоящую причину смерти во время Голодомора

Село Сосонка Винницкого района едва ли не единственное село в Украине, где во времена Голодомора писали настоящую причину смерти местных жителей.

"Эти документы сохранились в Винницком государственном архиве. Также в краеведческом музея записи 1932-1933 годов в актах о смерти, где в графе "причина смерти" председатель сельсовета и секретарь на свой страх и риск писали истинную причину смерти "умер от голода", - говорит заведующая сельской библиотекой Татьяна Веприцкая.

В селе сегодня провели панихиду на местном кладбище, где в годы Голодомора вывозили полуживых людей и сбрасывали в общую яму и закапывали.

Автор: gazeta.ua
  село Сосонка едва ли не единственное в Украине, в котором записывали настоящую причину смерти во время Голодомора
село Сосонка едва ли не единственное в Украине, в котором записывали настоящую причину смерти во время Голодомора

Затем провели митинг-реквием в местной библиотеке.

Автор: gazeta.ua
  село Сосонка едва ли не единственное в Украине, в котором записывали настоящую причину смерти во время Голодомора
село Сосонка едва ли не единственное в Украине, в котором записывали настоящую причину смерти во время Голодомора


В селе была своя Сосонская Мать Тереза ​​Анна Романенко. Она была женой сельского головы Прокопа Романенко. В колхозном саду варила есть детям, которые больше всего потрепала от голода, детям-сиротам, родители которых умерли от голода.

Были случаи людоедства. Самое страшное - родители ели собственных детей. Их рубили и варили, чтобы спастись.

"В июне 1933 года секретарь села Семен Мороз записал в акте о смерти маленькой девочки: Романенко Анна. 3 года. Причина смерти - зарезал отец для еды. Вместе с главой села писали правду даже тогда, когда после специально проведенного собрания в "верхах", нужно было писать "причина смерти - неизвестна", - добавляет Веприцкая.

"Мою бабушку розкуркулили. Забрали корову, лошадь, хлеб, сахар, муку, одежду и даже сундук. Помогала другим, а сама голодала. Рассказывала, что в селе одна баба ела чужих детей. Даже своих внуков", - говорит Викор Собко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский о Голодоморе: никогда не забудем и не простим

На реквиеме отметили, что этой трагедии надо вспоминать не только в День памяти.

Автор: gazeta.ua
  село Сосонка едва ли не единственное в Украине, в котором записывали настоящую причину смерти во время Голодомора
село Сосонка едва ли не единственное в Украине, в котором записывали настоящую причину смерти во время Голодомора

"Я бы эти списки умерших цепляла в фойе на избирательных участках. Чтобы люди смотрели и думали. В украинцев очень короткая генетическая память. Сначала у людей отбирают сознание, дальше волю, а в конце - кусок хлеба. Наша история идет по кругу. Надо все делать, чтобы это не повторилось. Надо объяснять молодежи. Когда смотрела на результаты выборов, то не верилось, что это голосовали потомки тех людей, которые умерли во время Голодомора", - говорит писательница Валентина Сторожук.

Десятки активистов во Львове, Киеве, Одессе и Харькове вышли в консульства России, потому что считают Москву виновной в смерти миллионов украинцев во время Голодомора 1932-1933 годов.

Активисты расклеили листовки возле консульства с надписью: "Тогда они могли спасти хлеб, теперь нас спасет память".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Зарезал отец для еды" - село, в котором записывали настоящую причину смерти». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
ноября

Украинца прокляла русская православная церковь

"Память, что спасает" - украинцы сегодня вспоминают жертв Голодомора

Самое читаемое
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
26
 Просмотров: 38377
В чулках и сексуальном платье: Астафьева эффектно разделась посреди ледника
В чулках и сексуальном платье: Астафьева эффектно разделась посреди ледника
7
 Просмотров: 37767
На Майдане выдвинули 10 требований к Зеленскому
На Майдане выдвинули 10 требований к Зеленскому 3 Просмотров: 12672
Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле
Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле
3
 Просмотров: 12033
Гороскоп на 23-24 ноября: как и с кем провести эти выходные
Гороскоп на 23-24 ноября: как и с кем провести эти выходные
 Просмотров: 8469
Винница
Австралийские полицейские разоблачили украинца, который снимал порно с 11-летней дочерью
Австралийские полицейские разоблачили украинца, который снимал порно с 11-летней дочерью
 Просмотров: 1701
Розыгрыш собаки, килограмм еды на человека и праздничный салют - сколько стоит отпраздновать новогоднюю ночь
Розыгрыш собаки, килограмм еды на человека и праздничный салют - сколько стоит отпраздновать новогоднюю ночь
5
 Просмотров: 279
"Щедрик" в рок-версии и файер-шоу: состоялся масштабный музыкальный фестиваль
"Щедрик" в рок-версии и файер-шоу: состоялся масштабный музыкальный фестиваль Просмотров: 153
Устанавливают умные остановки с четким графиком общественного транспорта
Устанавливают умные остановки с четким графиком общественного транспорта Просмотров: 360
Построенная школа в элитном районе города станет "девятилеткой"
Построенная школа в элитном районе города станет "девятилеткой" Просмотров: 549
Больше всего комментируют
5
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
4
Против экс-главы СБУ Грицака возбудили дело
3
На Майдане выдвинули 10 требований к Зеленскому
2
Дело об убийстве евромайдановца Вербицкого: "слуга народа" контактировал с титушками - экс-нардеп Луценко
2
Московская церковь назвала украинца антихристом
Голосов: 955
Голосование Как оцениваете полгода работы Зеленского?
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua