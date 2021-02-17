Замерз самый большой водопад Украины - фантастические фото

Мороз остановил поток Джуринского водопада - крупнейшего равнинного водопада Украины. Расположен он в урочище Красное, Днестровского каньона в Тернопольской области.

Сказочные фото замерзшего водопада распространил в Facebook фотограф Владимир Тихович.

Фото: Владимир Тихович

Такое природное явление наблюдается редко. Причина - не частые сильные морозы в южной части области, где расположен водопад, рассказал тернопольский историк и экскурсовод Олег Гаврилюк.

"Сейчас же здесь огромный массив из льда, многочисленные сосульки, причудливые формы из замерзшей воды, которая буквально несколько дней назад падала с высоты 16 метров и срывалась вниз тремя каскадами, широким, 20-метровым потоком в реку Джуринку, приток Днестра", - сообщил Гаврилюк для "Укринформа".

В последние дни к водопаду хлынули туристы для селфи на фоне ледяного потока воды.

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Набережная города Бердянск Запорожской области после шторма покрылась льдом. Так водная локация превратилась в удивительную ледяную "скульптуру".