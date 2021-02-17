 
Ексклюзивы
1/5
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 333
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Просмотров: 567
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
2 Просмотров: 1107
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Просмотров: 207
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 162
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 666
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1026
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 990
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 180
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 369
Фото
Все фото
12
3
18
8
6
Замерз самый большой водопад Украины - фантастические фото
Замерз самый большой водопад Украины - фантастические фото
Бандиты устроили &quot;облаву&quot; знакомому, у которого заняли деньги: подробности
Бандиты устроили "облаву" знакомому, у которого заняли деньги: подробности
В Украине нашли сбитый американский самолет
В Украине нашли сбитый американский самолет
Наварили на 1 млн грн: разоблачили дельцов, которые организовали продажу наркотиков
Наварили на 1 млн грн: разоблачили дельцов, которые организовали продажу наркотиков
Запихнули в багажник и сковали наручниками: неизвестные всю ночь пытали мужчину и требовали деньги
Запихнули в багажник и сковали наручниками: неизвестные всю ночь пытали мужчину и требовали деньги
Видео
Все видео
Священник, девушка и ребенок - у костела раскопали старинные захоронения
Священник, девушка и ребенок - у костела раскопали старинные захоронения
Тернопольская власть категорически не согласна с красной зоной города
Тернопольская власть категорически не согласна с красной зоной города
Женщина в зимней одежде пыталась украсть ребенка у матери на глазах: все попало на видео
Женщина в зимней одежде пыталась украсть ребенка у матери на глазах: все попало на видео
В 96-летнем возрасте скончалась легендарная связная УПА
В 96-летнем возрасте скончалась легендарная связная УПА
В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок
В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок
Интервью
1/5
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Просмотров: 576
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 162
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 801
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 576
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2709
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 февраля 2021
Просмотров: 234
Українські гранди опиняться поза грою
Власник "Динамо" Ігор Суркіс досі пишається виходом до 1/2 фіналу Ліги чемпіо­нів-1999, а його колега з "Шахтаря" Рінат Ахметов мріє виграти ...
среда, 17 февраля 2021 16:20

Замерз самый большой водопад Украины - фантастические фото
12

  Комментировать

Мороз остановил поток Джуринского водопада - крупнейшего равнинного водопада Украины. Расположен он в урочище Красное, Днестровского каньона в Тернопольской области.

Сказочные фото замерзшего водопада распространил в Facebook фотограф Владимир Тихович.

Фото: Владимир Тихович

Такое природное явление наблюдается редко. Причина - не частые сильные морозы в южной части области, где расположен водопад, рассказал тернопольский историк и экскурсовод Олег Гаврилюк.

"Сейчас же здесь огромный массив из льда, многочисленные сосульки, причудливые формы из замерзшей воды, которая буквально несколько дней назад падала с высоты 16 метров и срывалась вниз тремя каскадами, широким, 20-метровым потоком в реку Джуринку, приток Днестра", - сообщил Гаврилюк для "Укринформа".

В последние дни к водопаду хлынули туристы для селфи на фоне ледяного потока воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Львовяне провели рекордное путешествие Карпатами на воздушном шаре

Набережная города Бердянск Запорожской области после шторма покрылась льдом. Так водная локация превратилась в удивительную ледяную "скульптуру".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Замерз самый большой водопад Украины - фантастические фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Украинка спасла карьеру итальянского композитора

Расстреляли 198 узников

Создали новый язык программирования

Над украинским полковником провели военно-полевой суд

Патриарх 18 лет провел в тюрьме

Температура -50°С и записка с номером телефона проститутки - совершили первое зимнее восхождение на гору

Выкопали гигантскую картофелину

Самое читаемое
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
14
 Просмотров: 45306
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
15
 1 Просмотров: 21303
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 11565
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
 Просмотров: 11034
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 8163
Тернополь
Бандиты устроили "облаву" знакомому, у которого заняли деньги: подробности
Бандиты устроили "облаву" знакомому, у которого заняли деньги: подробности
3
 Просмотров: 1593
Мужчина умер, опершись на ограждение: что известно
Мужчина умер, опершись на ограждение: что известно Просмотров: 2259
В Украине нашли сбитый американский самолет
В Украине нашли сбитый американский самолет
18
 Просмотров: 5257
Мать не могла заставить: 16-летняя девушка почти 40 дней прогуливала школу
Мать не могла заставить: 16-летняя девушка почти 40 дней прогуливала школу Просмотров: 396
Неизвестные обстреляли 11-летнего мальчика, который катался на санях
Неизвестные обстреляли 11-летнего мальчика, который катался на санях Просмотров: 936
Больше всего комментируют
23
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
8
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
2
Депутатам разрешили выступать на русском языке
1
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
Голосов: 178
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть