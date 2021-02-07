Львовяне провели рекордное путешествие Карпатами на воздушном шаре

Львовяне провели на воздушном шаре рекордное путешествие. За 3 ч. они пролетели над Карпатами 90 км.

Стартовали из села Долгое Закарпатской области, приземлились на Прикарпатье в городе Долина, говорится в сюжете ТСН.

Фото: explorer.lviv.ua

В воздух подняли 2 шара, в каждом было по 3 человека. Для каждого шара задействовали 11 баллонов. В среднем 0,5 т газа. Скорость полета была более 60 км/ч.

По словам путешественников, поездку зимой устроили неслучайно. Холодный воздух лучше поднимает горячий шар и меньше расходуется газа.

Данные путешествия передали в Книгу рекордов Украины.

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Спасатели ГСЧС разыскали заблудившегося туриста в Карпатах. Также оказали первую доврачебную помощь львовянину, который травмировал колено.