В Карпатах нашли заблудившегося туриста

На поиски 24-летнего парня в горы отправились 6 специалистов Раховского горной поисково-спасательной группы. Фото: ГСЧС

Спасатели ГСЧС разыскали заблудившегося туриста в Карпатах. Также оказали первую доврачебную помощь львовянину, который травмировал колено.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области. 6 февраля в Службу спасения поступило сообщение, что в районе долины Драгобрат Раховского района, во время катания на лыжах потерял ориентир и заблудился турист из города Берегово Закарпатской области.

На поиски 24-летнего парня в горы отправились 6 специалистов Раховского горной поисково-спасательной группы, которые нашли заблудившегося в удовлетворительном состоянии в лесном массиве вблизи горнолыжного комплекса "Драгобрат"" и сопроводили его в безопасное место.

В это же время другие специалисты ГСЧС с Воловецкой горной поисково-спасательной группы оказывали первую доврачебную помощь 27-летнему львовянину, который травмировал колено во время катания на лыжах.

Из-за ухудшения погоды 7 и 8 февраля в Украине объявили штормовое предупреждение.