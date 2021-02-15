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понедельник, 15 февраля 2021 15:39

Набережная Бердянска "спряталась" подо льдом - сказочные фото
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Набережная города Бердянск Запорожской области после шторма покрылась льдом. Так водная локация превратилась в удивительную ледяную "скульптуру".

Фото зимнего города распространила в Facebook местный фотограф Татьяна Черемисина.

Фото: Tanya Cheremysina

На фотографиях видно, как лед окутал различные объекты, сделав их сказочными. В частности скамейки, лестницы и поверхность водоема.

В области не утихает арктический циклон, поэтому насладиться ледяными пейзажами будет время.

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Сретение пришло в Украину с морозами. В ночь на 16 февраля ожидается -12...18°С. На северо-востоке, Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, Луганщине, Полтавщине и Черкащине -17...22°С. Днем во вторник в большинстве областей -7...14°С.

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