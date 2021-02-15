Украину сковали морозы: где ждать -22°С

17-18 февраля в Украине местами снег, поэтому морозы снизятся. Фото: pixabay.com

Сретение пришло в Украину с морозами. В ночь на 16 февраля ожидается -12...18°С.

На северо-востоке, Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, Луганщине, Полтавщине и Черкащине -17...22°С. Днем во вторник в большинстве областей -7...14°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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На Западе, в южной части и на юго-востоке максимально предполагается -4...9°С. На Закарпатье ожидается самая теплая погода, от +2...-2°С. На дорогах гололедица, ветер северо-западный.

В Киеве во вторник осадков не будет. На дорогах гололед. Ближайшей ночью -16...18°С, на окраинах до -20°С, днем в пределах -8...10°С.

17-18 февраля в Украине местами снег, поэтому морозы снизятся, но только в дневные часы.

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В этом году на февраль в Украине выпадает 8 официальных выходных. Традиционно в этом месяце отмечают такие большие религиозные праздники как Сретение Господне, Святителя Григория Богослова и Собор трех святителей.