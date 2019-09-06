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пятница, 06 сентября 2019 14:10

"Заходят во двор и раздирают коз" - нашествие волков оккупировало пограничное село

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В селе Нагоряны Могилев-Подольского района волки охотятся на скот крестьян и местных фермеров. Дикие животные свободно заходят во двор и раздирают коз. На пастбище хищники заходят средь бела дня. У местного фермера Николая Бондаревского волки разодрали 11 коз за один день.

"-Содержим более 100 коз. Ездил в Винницу по делам. На выезде в свете фар увидел волка. Спокойненько перебежал дорогу и побежал дальше. По возвращении домой пошел искать скот. Обошел все кусты, найти удалось только одну козочку. У нее была разодрана шея. Сейчас лечим. Не уверен, что выживет", - говорит фермер Николай Бондаревский.

Автор: 20minut.ua
  На границе с Молдовой волки нападают на скот
На границе с Молдовой волки нападают на скот

За прошлый и нынешний год волки разодрали 25 животных.

Автор: 20minut.ua
  На границе с Молдовой волки нападают на скот
На границе с Молдовой волки нападают на скот

"Эксперты говорят, что эти волки скрещены с собаками. Охотятся днем и только в теплое время. Первый случай был осенью того года. И в конце лета в этом году. Обратился в администрацию. Собирали лесников, егерей, фермера. Будем решать, что делать", говорит староста села Козлов Николай Сафтюк.

Автор: 20minut.ua
  На границе с Молдовой волки нападают на скот
На границе с Молдовой волки нападают на скот

В том году уже обращались в районный совет. Общество охотников и рыболовов создали бригаду. Сто человек ходили по лесу, оврагам и полям в селе. Подстрелить удалось только четырех волков.

"За то, что подстрелил волка премию дали. Общество охотников заплатили за двух убитых волков 1600 гривен. Но сначала пришлось сдирать шкуру с волка и отдавать на экспертизу. Проверяли, это точно "волчья одежда", - говорит лесник Станислав Гулич.

Автор: 20minut.ua
  На границе с Молдовой волки нападают на скот
На границе с Молдовой волки нападают на скот
Из глиняного карьера в селе Гопчиці Погребищенского района достали кости вымершего мохнатого носорога.Рабочие заметили кости в ковше экскаватора. Они передали фрагменты костей местному краеведу, а он, в свою очередь, показал их ученым.
Автор: Ирина Кальченко
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Дата
06
сентября

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