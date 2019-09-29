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воскресенье, 29 сентября 2019 13:57

Загорелся дом с хасидами

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Загорелся дом с хасидами
ck.dsns.gov.ua спасатели эвакуировали хасидов из дома, где произошел пожар

Этой ночью спасатели спасли 5 хасидов из горящего дома в городе Умань Черкасской области.

Возгорание на чердаке жилого дома по переулку Проездной обнаружили хозяева. После неудачной попытки ликвидировать пожар собственными силами, люди обратились за помощью к спасателям, пишет news.liga.

Сотрудники ГСЧС из комнат дома эвакуировали в безопасное место пять хасидов.

Причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еврейский Новый Год: как хасиды празднуют в Умани

В Умань на Черкасщине съехались хасиды-паломники со всего мира на празднование Рош-га-Шана (иудейский Новый год. Его будут встречать в ночь с 29 на 30 сентября.

В городе похоронен лидер брацлавских хасидов Нахман Цадик. По поверью, кто встретит Новый год у его могилы, проведет его в счастье и благополучии.

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