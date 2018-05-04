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воскресенье, 06 мая 2018 03:28

За публичное унижение работницы и угрозы расправой бизнесменшу оштрафовали на 112 тыс грн

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За публичное унижение работницы и угрозы расправой бизнесменшу оштрафовали на 112 тыс грн
Фото: из открытых источников

Скандальную владелицу луцкой кафе "Sheff Coffee", которая публично обругала и опозорила свою сотрудницу на глазах у посетителей и отказалась возвращать ей документы, оштрафовали почти 112 000 гривен.

Санкции в отношении жесткого нарушения трудового законодательства горе-хозяйка Мария Шевчик вместе со своим адвокатом Александром Давидюк хочет обжаловать в суде, а своей бывшей работницы до сих пор не вернула документов, из-за чего Ирина Демидюк не может официально устроиться на новую работу и теряет свой стаж, которого у нее более четырех лет.

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В свое время бывший работницы кафе "Sheff Coffee", что находится на четвертом этаже РЦ "Луч" Ирине Демидюк для того чтобы вернуть свою трудовую и медицинскую книжку пришлось писать заявление в полицию и Управление Гоструда в Волынской области.

В конце марта в "Sheff Coffee" разгорелся скандал. Работница Демидюк Ирина заранее сообщила свою работодательницы Шевчик Марию о том, что она решила сменить место работы и сообщила, чтобы ей искали замену, ведь заведение должен был работать до 2:00 ночи, а Мария больше месяца не хотела официально устраивать девушку, чтобы не платить за нее налоги. Однако, реакция горе-бизнесвумен была своеобразной: она публично опозорила и обматерила девушку, не отдала честно отработанной заработной платы и оригиналы документов. Поэтому, Ирина вместе с журналистами обратилась в полицию, чтобы те помогли разобраться в ситуации и вернуть ей документы. По факту присвоения Марией Шевчик чужих документов, полиция начала расследование дела. Также о данном досадный случай сообщалось Управление Гоструда в Волынской области и ДФС.

В Управлении Гоструда на заявление Ирины отреагировали достаточно быстро и провели инспекцию в данном заведении, где обнаружили ряд нарушений со стороны предпринимательницы и оштрафовали Шевчик Марию почти на 112 000 гривен за одного неоформленного работника. Однако, кроме штрафа, ведомство составило два админпротоколы, которые вскоре передадут на рассмотрение в суд.

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