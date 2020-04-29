Wizz Air объявил об открытии базы и новых маршрутов из Украины

Новая база во Львове станет второй базой Wizz Air в Украине. Фото: Львовский аэропорт Facebook

С 1 июля 2020 года авиакомпания Wizz Air открывает новую базу в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого,

Лоукостер разместит один самолет Airbus A320, а также запускает 7 новых маршрутов из Украины. Новая база во Львове станет второй базой Wizz Air в Украине, сообщает пресс служба перевозчика.

С 1 июля авиакомпания начнет выполнять рейс Львов - Биллунн (Дания) по средам и воскресеньям. Цена билета стартует от 579 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой ущерб ждет авиаотрасль из-за коронавируса

Также с 1 июля запустят рейс Львов - Лиссабон (Португалия) каждую среду и воскресенье. Цена стартует от 1149 грн.

Со 2 июля начнутся полеты по маршруту Львов - Таллинн (Эстония) каждый вторник, четверг и субботу. Цена стартует от 579 грн.

Также с 3 июля из Львова можно будет улететь в немецкий Гамбург по понедельникам и пятницам. Цена стартует от 719 грн.

Рейс Львов - Щецин (Польша) по понедельникам и пятницам также начнут выполнять с 3 июля. Цена стартует от 429 грн.

Кроме того, откроют два новых рейса из Харькова. Так, со 2 июля Wizz air начнет выполнять полеты по маршруту Харьков - Таллинн (Эстония) каждый вторник, четверг и субботу. Цена стартует от 719 грн.

Также с 3 июля запустят рейс Харьков - Берлин-Шенефельд (Германия) по понедельникам и пятницам. Цена стартует от 1009 грн.

Перевозчик обещает ввести на рейсах дополнительные меры, которые обеспечат физическое дистанцирование во время посадки и помогут поддерживать необходимый уровень чистоты на борту.

"Новые правила легко выполнять, и они гарантируют соблюдение усиленных санитарных требований. Авиакомпания призывает пассажиров соблюдать эти меры при сдаче багажа, осуществлять бронирование билетов онлайн, включая онлайн-регистрацию, когда это возможно, а также пользоваться опцией бесконтактной оплаты покупок на борту. Во время перелетов для членов экипажа и пассажиров является обязательным ношение масок, о чем им дополнительно напоминают. Самолеты дезинфицируют ночью, в салонах тщательно убирают несколько раз в день ", - написали в сообщении.

Также во время посадки экипаж будет раздавать пассажирам дезинфицирующие салфетки. Будут наблюдать за соблюдением дистанции между сиденьями на тех рейсах, где это позволяет загрузка.

С 1 мая венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air возобновит авиаперелеты из Вены по 4 направлениям. Начнет летать в Дортмунд, Салоник, Лиссабона и Эйндховена. Расписание рейсов может измениться в любое время. Ожидается, что направления будут востребованы среди людей, которым нужно лететь по работе или по семейным обстоятельствам. Отправка рейсов будет несколько раз в неделю.