Пандемия отступает: один из лоукостеров возобновляет авиаперелеты

С 1 мая Wizz Air будет летать из Вены в 4 городов Фото: facebook.com/groups/1948716272082370/

С 1 мая венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air возобновит авиаперелеты из Вены по 4 направлениям. Начнет летать в Дортмунд, Салоник, Лиссабона и Эйндховена.

Расписание рейсов может измениться в любое время, пишет ТСН.

Ожидается, что направления будут востребованы среди людей, которым нужно лететь по работе или по семейным обстоятельствам. Отправка рейсов будет несколько раз в неделю.

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Перевозчик учитывает пандемию COVID-19. Внедрит ряд изменений в режиме работы для предотвращения распространения болезни. Пассажиров обещают обеспечить условиями для хранения социальной дистанции.

О разработке единого документа с условным названием "Cоvid-паспорт" договорились министры туризма стран Европейского Союза. Во всех странах ЕС он будет играть роль сертификата безопасности в отрасли, об этом рассказал министр туризма Хорватии, которая председательствует в ЕС, Гарри Капелли.