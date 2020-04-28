В Евросоюзе придумали, что делать с туристами

Туристы в Европе должны будут иметь "Cоvid-паспорт". Фото: pixabay

О разработке единого документа с условным названием "Cоvid-паспорт" договорились министры туризма стран Европейского Союза.

Во всех странах ЕС он будет играть роль сертификата безопасности в отрасли, об этом рассказал министр туризма Хорватии, которая председательствует в ЕС, Гарри Капелли, передает "Укрінформ".

Во время конференции министров всех стран - членов ЕС и еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка пришли к нескольким выводам, в частности, в организации совместного европейского подхода для выхода из кризиса.

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"Это будет включать создание совместных протоколов и мероприятий в сфере здравоохранения и безопасности. Министры согласились, что должен быть создан совместный документ с условным названием "Covid-паспорт", который будет действовать во всем Евросоюзе", - сказал Капелли.

По его словам, министры и Еврокомиссия согласовали общую позицию о том, что краткосрочный Фонд восстановления, который будет создаваться под эгидой ЕК и при участии стран-членов, будет включать расходы на восстановление туристической отрасли в объеме 20-25%.

Это тот самый процент, который туристическая отрасль должна получить в многолетней финансовой перспективе ЕС на 2021-27 годы.

Министр рассказал, что в обычных условиях туризм не играет столь важной роли в МФУ, но сейчас сложилась уникальная позиция со стороны стран-членов: отрасль должна составлять 20-25% долгосрочного бюджета.

"Именно туризм может сыграть очень важную роль в возрождении экономики всех наших стран. Мы всегда считали, что он занимает много места в экономике Хорватии, но сегодня услышали о такой же ситуации в других странах, таких как Италия, Испания, Португалия, Греция. Например, в Италии на туризм приходится 12-13% ВНП и около 15% всей рабочей силы. Поэтому это направление является важным для всех", - подытожил представитель хорватского председательства ЕС.

Из-за угрозы распространения коронавируса границы Италии останутся закрытыми для иностранных туристов минимум до конца 2020 года. Принимать решение об открытии границ правительство будет в зависимости от развития эпидемиологической обстановки в Италии, а также от действий других государств.