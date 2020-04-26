Официально: Италия не будет принимать туристов до 2021 года

Италия не будет принимать туристов в этом году. Фото: Корреспондент

Из-за угрозы распространения коронавируса границы Италии останутся закрытыми для иностранных туристов минимум до конца 2020 года.

Принимать решение об открытии границ правительство будет в зависимости от развития эпидемиологической обстановки в Италии, а также от действий других государств, заявил министр культуры и туризма страны Дарио Франческини в интервью изданию La Repubblica.

В то же время Франческини допустил, что в мае будут открывать музеи и основные достопримечательности Италии, которые прекратили принимать посетителей в марте. Возможно, для посещений откроют Колизей и Помпеи.

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Раньше сообщалось, что власти итальянского острова Сицилия после завершения пандемии коронавируса планируют оплачивать туристам половину стоимости авиабилетов.