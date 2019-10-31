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четверг, 31 октября 2019 10:21

Выступит известная в Европе джазовая группа "ShockolaD"

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Выступит известная в Европе джазовая группа &quot;ShockolaD&quot;
Группа будет праздновать свое 15-летие. Фото предоставлено организаторами концерта.

16 ноября во Львовской национальной филармонии проект "ShockolaD" и Дана Винницкая будут праздновать 15-летний юбилей.

ShockolaD - это джазовые музыканты Игорь Гнидин, Анастасия Литвинюк и бас-гитарист Андрей Кохан. На концерте музыканты сыграют лучшие композиции из разных альбомов с первой вокалисткой, соучредителем проекта, мегапопулярной в музыкальных творческих кругах Польши, Европы и мира - Данной Винницкой. А сопровождать их будет струнный камерный оркестр филармонии.

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"Сотрудничество с Shockolad вызывает у меня теплые чувства. Это нечто похожее, как после долгих странствий возвращаешься домой. С Shockolad-u началась моя карьера, как джазово-этнической певицы. В какой-то момент наши дороги разошлись. Каждый активно творил другие музыкальные группы и проекты. Но мы все время поддерживали связь как друзья и как музыканты, неоднократно встречалась на сцене на различных концертах. И этот концерт является особенным, потому что мы сыграем музыку с различных этапов жизни группы Shockolad. Это будет некая ретроспектива творчества за 15 лет. Вообще джаз - это музыка свободы. В ней есть все, чтобы себя чувствовать счастливым - глубинное вхождение в тайны музыки, создание здесь и сейчас", - говорит певица Дана Винницкая.

Степан Гига будет праздновать 60-летие на сцене театра Заньковецкой во Львове.

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