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среда, 11 декабря 2019 03:30

Выступит "Джими Хендрикс среди скрипачей" с роковым шоу

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Выступит &quot;Джими Хендрикс среди скрипачей&quot; с роковым шоу
Александр Божик выступит во Львовской опере. Фото предоставлено организаторами события.

3 января во Львове состоятся масштабное музыкальное действо с скрипачом-виртуозом Александром Божиком в сопровождении мощного рок-оркестра.

Мировые хиты, авторская музыка, классика в современной обработке и саундтреки к кинофильмам - все это органично соединилось в невероятно-энергетическом музыкальном шоу, которое было занесено в "Книгу Рекордов Украины".

Александр Божик - скрипач-виртуоз, композитор, шоумен, явление в современном музыкальном пространстве. Мастер сочетает непревзойденное исполнение и зрелищное шоу. Ему одинаково подвластны как классика, так и рок, поп, этно-музыка. Суперфиналист популярного шоу "Украина имеет талант", участник многих талант-шоу среди которых "Минута славы", "Британия ищет таланты", "Италия имеет талант". После своего феерического выступления на польском шоу "Mam talent" его назвали "Джимми Хендриксом среди скрипачей".

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Божик выполнит Вивальди, Грига, Coldplay, Imagine Dragons, Nirvana, AC/DC, Майкла Джексона, Ханса Циммера и других создадут невероятный настрой на весь следующий год.

Лишь два концерта на сцене Львовской оперы - в 17.30 и 20.00, 3 января.

15-20 декабря 2019 во Львове продлится Конкурс молодых вокалистов имени ВАСИЛИЯ СЛИПАКА. Организует событие Львовская Национальная Филармония. Василий Слипак - выдающийся украинский оперный певец, солист Парижской Национальной Оперы, волонтер, участник боевых действий на Донбассе, Герой Украины, кавалер ордена "За мужество" I степени.

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