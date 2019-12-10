Выступит "Джими Хендрикс среди скрипачей" с роковым шоу

Александр Божик выступит во Львовской опере. Фото предоставлено организаторами события.

3 января во Львове состоятся масштабное музыкальное действо с скрипачом-виртуозом Александром Божиком в сопровождении мощного рок-оркестра.

Мировые хиты, авторская музыка, классика в современной обработке и саундтреки к кинофильмам - все это органично соединилось в невероятно-энергетическом музыкальном шоу, которое было занесено в "Книгу Рекордов Украины".

Александр Божик - скрипач-виртуоз, композитор, шоумен, явление в современном музыкальном пространстве. Мастер сочетает непревзойденное исполнение и зрелищное шоу. Ему одинаково подвластны как классика, так и рок, поп, этно-музыка. Суперфиналист популярного шоу "Украина имеет талант", участник многих талант-шоу среди которых "Минута славы", "Британия ищет таланты", "Италия имеет талант". После своего феерического выступления на польском шоу "Mam talent" его назвали "Джимми Хендриксом среди скрипачей".

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Божик выполнит Вивальди, Грига, Coldplay, Imagine Dragons, Nirvana, AC/DC, Майкла Джексона, Ханса Циммера и других создадут невероятный настрой на весь следующий год.

Лишь два концерта на сцене Львовской оперы - в 17.30 и 20.00, 3 января.

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