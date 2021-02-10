Выборы мэра Харькова пройдут осенью - ОП

Сообщили, когда пройдут выборы в мэра Харькова. Фото: УП

Верховная Рада Украины не смогла вовремя назначить перевыборы мэра Харькова, поэтому они смогут состояться лишь осенью.

Это произошло из-за "чехарды" с документами, заявил заместитель главы президентского Офиса Кирилл Тимошенко.

Вариант с неназначением выборов даже не рассматривается.

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После смерти Геннадия Кернеса город возглавил секретарь горсовета Игорь Терехов. Он заверил, что подал соответствующее обращение в парламент, но сделал это в последний день – 31 декабря 2020 года.