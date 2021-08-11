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среда, 11 августа 2021 12:49

Вузам рекомендовали селить в общежития только вакцинированных студентов

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Вузам рекомендовали селить в общежития только вакцинированных студентов
В общежития львовских университетов советуют поселять вакцинированных студентов. Фото: pixabay

Ректорам учебных заведений Львова областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендует заселять в общежития только вакцинированных студентов.

Это должно помочь предупредить возможную вспышку коронавируса в начале учебного года, сообщили на заседании ТЭБ и ЧС.

Также комиссия решила, что темпы вакцинации нужно увеличивать. Показатель прививок в области ниже среднего по Украине, по словам руководителя Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Наталии Иванченко-Тимко.

"Во Львовской области студентов более 100 тысяч. И увеличится распространение вируса Covid-19 в основном среди молодежи. Поэтому члены комиссии рекомендуют руководителям учебных заведений (в частности, ректорам высших учебных заведений) селить студентов в ведомственные общежития только после полного курса вакцинации от Covid-19", - сообщили в ЛОГА.

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Комиссия также обязала председателей РГА взять под личный контроль процедуру вакцинальной кампании на территориях, провести разъяснительные совещания с председателями общин, руководителями учреждений здравоохранения, образования, предприятий, представителями общественных организаций.

В то же время, нет никаких нормативных документов или требований, согласно которым поселение в студенческие общежития возможно только для вакцинированных лиц, заявил министр образования Сергей Шкарлет. Но университеты имеют автономию, уже много лет практикуют дистанционное обучение, поэтому могут по своему усмотрению решать вопросы организации образовательного процесса, по его словам.

За последние сутки в Украине обнаружили 781 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 37 детей и 28 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), Полтавской (35) областях. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 260 232 человека. Умерли 53 124 пациентов, из них 24 - за последние сутки. Выздоровели 2 192 592 человека, за последние сутки - 1390.

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