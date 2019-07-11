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Все оказалось фарсом: эксперт прокомментировал решение суда по "делу Краяна"

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Все оказалось фарсом: эксперт прокомментировал решение суда по &quot;делу Краяна&quot;
Эксперт прокомментировал решение суда над Трухановым. Фото: ТСН

Решение суда по "делу Краяна" в пользу мэра Одессы Геннадия Труханова стало вполне логичным в свете того, что процесс стараниями оппонентов Труханова вышел в политическую плоскость.

Об этом у себя на странице в Facebook написал эксперт Миха Чаплыга, сообщает "Апостроф".

"Решения суда не комментируют - их уважают и исполняют. Иначе мы не построим правовое государство. Расцениваю это как логическое окончание фарса длиной в несколько лет. Суд признал мэра Труханова невиновным по так называемому "делу Краяна", - заметил эксперт.

Также он упомянул процессуальные нарушения, допущенные стороной обвинения в ходе процесса и попытки экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили сорвать суд с помощью протестов и акций.

"Процессуальные нарушения при сборе доказательств это уже притча во языцех нашей правоохранительной системы... Все игрища Саакашвили потерпели крах, а решение суда конечно же стало шоком лично для Михо - все пошло прахом и оказалось фарсом", - отметил он.

По его мнению, победа Труханова в деле, которое длилось на протяжении нескольких лет, может сказаться на результатах будущих парламентских выборов.

"Скандальный бизнесмен Аднан Киван давно конфликтовавший лично с Геннадием Трухановым решил воспользоваться ситуацией и включил все свои связи, чтоб Труханов потерял власть городе. Но Труханов победил и эта победа окажет существенное влияние на результаты выборов", - отметил Миха Чаплыга.

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