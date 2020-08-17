 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 486
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2367
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2322
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1332
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 927
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2385
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1503
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18900
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
5
7
4
15
5
&quot;Все, что начинается во Львове, имеет успех&quot; - стартовали съемки фильма &quot;Я, Победа и Берлин&quot;
"Все, что начинается во Львове, имеет успех" - стартовали съемки фильма "Я, Победа и Берлин"
Легковушка и автобус попали в смертельную аварию
Легковушка и автобус попали в смертельную аварию
Таксист Uklon под кайфом попал в смертельное ДТП
Таксист Uklon под кайфом попал в смертельное ДТП
Добывали нефть и танцевали - как жили в Галичине 90 лет назад
Добывали нефть и танцевали - как жили в Галичине 90 лет назад
Финалистка Global Teacher Prize Ukraine рассказала о методах обучения
Финалистка Global Teacher Prize Ukraine рассказала о методах обучения
Видео
Все видео
19-летний водитель сбил и трижды переехал 4-летнюю девочку (18+)
19-летний водитель сбил и трижды переехал 4-летнюю девочку (18+)
Депутат ударил в лицо женщину: момент сняли на видео
Депутат ударил в лицо женщину: момент сняли на видео
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
Самолет упал на людей
Самолет упал на людей
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1701
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 927
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1782
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 765
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2385
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
17 августа 2020
Просмотров: 18
Допоміг "Ювентусу" приборкати "Мілан"
У першій половині 1990-х "Мілан" домінував у італійському та європейському футболі. Команда чотири рази перемогла в національному чемпіонаті та тричі ...
понедельник, 17 августа 2020 18:02

"Все, что начинается во Львове, имеет успех" - стартовали съемки фильма "Я, Победа и Берлин"
5

  Комментировать

Режиссер фильма "Я, Победа и Берлин" Ольга Ряшина.
Фото: Анна-Лилия КОКОРА
Съемочная группа решает, о которую часть машины разбивать тарелку, чтобы ее не повредить.
Съемочная группа фильма "Я, Победа и Берлин" после первых отснятых кадров.
Бэкстейдж со съемок фильма.
Одни из первых кадров фильма, которые снимали во Львове.

17 августа во Львове компания Star Media начала съемки фильма по одноименной книге Кузьмы Скрябина "Я, Победа и Берлин".

В понедельник в 11.00 съемочная группа собирается на площади Соборной, у Церкви Святого Андрея. Реквизиторы суетятся возле желтой "Победы". Ее номера "К 1708 АВ" - инициалы и дата рождения Андрея Кузьменко, музыканта и автора книги. Машину готовят для первых кадров - проезда от ул.Сербская до ул. Ивана Франко. Проверяют двигатель автомобиля.

Рядом - актеры массовки в стилизованных костюмах начала 1990-х. Дети в школьных формах с фартухами и бантами на косичках, молодежь в спортивных костюмах, пожилые люди. Готовятся к началу съемок. Визажисты и костюмеры проверяют и корректируют их вид.

Через несколько минут площадь перекрывают. Зрителей и журналистов, присутствующих на площадке, просят перейти дорогу к Галицкиму рынку, так чтобы они не попадали в кадр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кузьме дали Героя Украины

- А что здесь происходит? - водитель черной Audi, которая проезжает мимо рынка опускает окно в автомобиле.

- Снимают "Я, Победа и Берлин". О Скрябине кино, - отвечает кто-то из толпы.

Водитель восторженно начинает свистеть, поднимает правую руку к сердцу, тогда выдвигает в окно с поднятыми тремя пальцами. Ему свистят и аплодируют. Автомобиль проезжает мимо. Еще через несколько минут полиция перекрывает и дорогу по маршруту, который должна проехать "Победа".

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
  Одни из первых кадров фильма, которые снимали во Львове.
Одни из первых кадров фильма, которые снимали во Львове.

В машину садится водитель. Зрители снимают первые кадры на свои мобильные телефоны. Как только авто проезжает мимо - аплодируют и поддерживают возгласами. "Победа" разворачивается и направляется в церковь святого Андрея. У нее собираются актеры и создатели фильма.

- Сегодня начинаем проект, который готовили два года. Он важен для нас, потому что создатели фильма, продюсеры, режиссеры, сценаристы знали Андрея. Поэтому наша задача очень ответственная. Хочу пожелать удачи съемочной группе, никому не болеть и всем дойти до финиша, - говорит продюсер проекту Алексей Терентьев. - Также хочу поблагодарить за помощь, которую оказывает руководство миста. Надеемся мы не сильно будем мешать львовянам.

Терентьев передает слово мэру Львова, Андрей Садовомому.

- Думаю, нельзя было бы пожелать лучшего подарка на День рождения, чем начало съемок фильма. Сейчас же у Андрея Кузьменко праздник. Убежден, что фильм будет классный. Потому что все, что начинается во Львове, имеет успех и победу. Желаю съемочной группе получить Оскар. И не один! - говорит Садовый.

К "Победе" приносят тарелку с силуэтом Скрябина, названием фильма, логотипом компании Star Media и именами всех создателей фильма. Дают ее в руки режиссеру фильма Ольге Ряшиной.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
  Съемочная группа фильма "Я, Победа и Берлин" после первых отснятых кадров.
Съемочная группа фильма "Я, Победа и Берлин" после первых отснятых кадров.

- Сейчас во Львове прекрасная погода, очень тепло. Я бы хотела, чтобы так было во время всего периода съемок здесь. Чтобы вся наша работа была столь успешной, как нынешний день. Андрей, это - для тебя! С Богом!, - говорит режиссер. Подходит к "Победе", разбивает тарелку об бампер.

Она разлетается на мелкие кусочки. Их тут же разбирают съемочная группа и люди, которые наблюдали за процессом. Фотографируются с машиной и направляются на бэкстейдж. Готовятся к активным съемкам.

Над лентой "Я, Победа и Берлин" работают компании "ЭТ ПОИНТ" и "Star Media", при поддержке Госкино. Релиз фильма в Украине запланирован на 2021. Первые съемочные дни продлятся во Львове с 17 по 27 августа.

Комедия расскажет историю парня Кузьмы, который приобрел первый в своей жизни авто под маркой "Победа". Готов вместе с ней покорять весь мир, герой отправляется со своим товарищем Бардом в Берлин. Однако ни сам Кузьма, ни Бард не подозревают, какие безумные приключения ждут их, а также того, что вернутся они из этого путешествия уже совсем другими людьми.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Все, что начинается во Львове, имеет успех" - стартовали съемки фильма "Я, Победа и Берлин"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Князья победили поляков и венгров

Ющенко заставил чиновников снять галстуки

Террорист на фургоне давил прохожих

Запустили украинский спутник

Боксер стал чемпионом мира одновременно в 3 весовых категориях

Первая жертва Берлинской стены истек кровью

Самое читаемое
На границе с Украиной нашли &quot;кладбище&quot; военной техники РФ
На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
10
 Просмотров: 22780
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
18
 Просмотров: 16911
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
6
 5 Просмотров: 13815
66-летняя Любовь Успенская стала мамой
66-летняя Любовь Успенская стала мамой Просмотров: 9261
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
15
 Просмотров: 6489
Львов
Легковушка и автобус попали в смертельную аварию
Легковушка и автобус попали в смертельную аварию
7
 Просмотров: 882
В центре Львова легковой автомобиль наехал на женщину, которая шла по тротуару
В центре Львова легковой автомобиль наехал на женщину, которая шла по тротуару Просмотров: 3204
Снимок украинца из электрички в Карпатах победил в конкурсе National Geographic
Снимок украинца из электрички в Карпатах победил в конкурсе National Geographic Просмотров: 2970
Хирурги 5 час. удаляли 10-килограммовую опухоль в почке
Хирурги 5 час. удаляли 10-килограммовую опухоль в почке Просмотров: 3159
Во Львове устраивают праздничные концерты международному фестивалю "Музыка в старом Львове"
Во Львове устраивают праздничные концерты международному фестивалю "Музыка в старом Львове" Просмотров: 126
Больше всего комментируют
6
Лукашенко огорчила позиция "родной Украины"
5
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
3
Имеем шансом для восстановления территориальной целостности - Чубаров
2
Лукашенко поручил перебросить десантников к границе с Польшей и Литвой
2
Руководство Украинского Дунайского пароходства не дает провести государственный финансовый аудит
Голосов: 1809
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua