"Все, что начинается во Львове, имеет успех" - стартовали съемки фильма "Я, Победа и Берлин"

Фото: Анна-Лилия КОКОРА

17 августа во Львове компания Star Media начала съемки фильма по одноименной книге Кузьмы Скрябина "Я, Победа и Берлин".

В понедельник в 11.00 съемочная группа собирается на площади Соборной, у Церкви Святого Андрея. Реквизиторы суетятся возле желтой "Победы". Ее номера "К 1708 АВ" - инициалы и дата рождения Андрея Кузьменко, музыканта и автора книги. Машину готовят для первых кадров - проезда от ул.Сербская до ул. Ивана Франко. Проверяют двигатель автомобиля.

Рядом - актеры массовки в стилизованных костюмах начала 1990-х. Дети в школьных формах с фартухами и бантами на косичках, молодежь в спортивных костюмах, пожилые люди. Готовятся к началу съемок. Визажисты и костюмеры проверяют и корректируют их вид.

Через несколько минут площадь перекрывают. Зрителей и журналистов, присутствующих на площадке, просят перейти дорогу к Галицкиму рынку, так чтобы они не попадали в кадр.

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- А что здесь происходит? - водитель черной Audi, которая проезжает мимо рынка опускает окно в автомобиле.

- Снимают "Я, Победа и Берлин". О Скрябине кино, - отвечает кто-то из толпы.

Водитель восторженно начинает свистеть, поднимает правую руку к сердцу, тогда выдвигает в окно с поднятыми тремя пальцами. Ему свистят и аплодируют. Автомобиль проезжает мимо. Еще через несколько минут полиция перекрывает и дорогу по маршруту, который должна проехать "Победа".

Автор: Анна-Лилия КОКОРА Одни из первых кадров фильма, которые снимали во Львове.

В машину садится водитель. Зрители снимают первые кадры на свои мобильные телефоны. Как только авто проезжает мимо - аплодируют и поддерживают возгласами. "Победа" разворачивается и направляется в церковь святого Андрея. У нее собираются актеры и создатели фильма.

- Сегодня начинаем проект, который готовили два года. Он важен для нас, потому что создатели фильма, продюсеры, режиссеры, сценаристы знали Андрея. Поэтому наша задача очень ответственная. Хочу пожелать удачи съемочной группе, никому не болеть и всем дойти до финиша, - говорит продюсер проекту Алексей Терентьев. - Также хочу поблагодарить за помощь, которую оказывает руководство миста. Надеемся мы не сильно будем мешать львовянам.

Терентьев передает слово мэру Львова, Андрей Садовомому.

- Думаю, нельзя было бы пожелать лучшего подарка на День рождения, чем начало съемок фильма. Сейчас же у Андрея Кузьменко праздник. Убежден, что фильм будет классный. Потому что все, что начинается во Львове, имеет успех и победу. Желаю съемочной группе получить Оскар. И не один! - говорит Садовый.

К "Победе" приносят тарелку с силуэтом Скрябина, названием фильма, логотипом компании Star Media и именами всех создателей фильма. Дают ее в руки режиссеру фильма Ольге Ряшиной.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА Съемочная группа фильма "Я, Победа и Берлин" после первых отснятых кадров.

- Сейчас во Львове прекрасная погода, очень тепло. Я бы хотела, чтобы так было во время всего периода съемок здесь. Чтобы вся наша работа была столь успешной, как нынешний день. Андрей, это - для тебя! С Богом!, - говорит режиссер. Подходит к "Победе", разбивает тарелку об бампер.

Она разлетается на мелкие кусочки. Их тут же разбирают съемочная группа и люди, которые наблюдали за процессом. Фотографируются с машиной и направляются на бэкстейдж. Готовятся к активным съемкам.

Над лентой "Я, Победа и Берлин" работают компании "ЭТ ПОИНТ" и "Star Media", при поддержке Госкино. Релиз фильма в Украине запланирован на 2021. Первые съемочные дни продлятся во Львове с 17 по 27 августа. Комедия расскажет историю парня Кузьмы, который приобрел первый в своей жизни авто под маркой "Победа". Готов вместе с ней покорять весь мир, герой отправляется со своим товарищем Бардом в Берлин. Однако ни сам Кузьма, ни Бард не подозревают, какие безумные приключения ждут их, а также того, что вернутся они из этого путешествия уже совсем другими людьми.