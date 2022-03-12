Вражеский авиаудар по Харьковщине - из-под завалов достали тела пятерых погибших

Спасатели достали из-под завалов тела пяти мирных жителей в Харькове. Фото: ГСЧС

В Харьковской области спасатели продолжали искать тела погибших в результате враждебной бомбардировки гражданского населения. В ночь с 9 марта на 10 марта российские оккупанты бросили воздушную бомбу и ударили по двухэтажном жилом доме в деревне Слобожанское.

В течение 11 марта и ночью спасатели вышли из пяти гражданских лиц - женщины 45-47 лет, женщины 35-37 лет, мужчины до 40 лет и двух подростков 12-14 лет. Об этом сообщили ГСЧС Украины.

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"В целом, спасатели совершили более 40 отправлений для устранения пожаров, а также разборки завалов разрушенных зданий", - сказал спасатели.

Пиротехника ГСЧС продолжала нейтрализовать артиллерийские боеприпасы, которые не сломались. Около 40 адресов отработали.

Вражеский снаряд попал в частный дом в селе Слобожанское Изюмского района Харьковской области. Под завалами погибли четыре человека: две женщины и двое детей. 5-летней девочке удалось выжить. Харьков живет под постоянными обстрелами и атаками оккупантов на жилые массивы. По меньшей мере 400 домов непригодны для жизни. Попытки россиян прорваться в город не прекращаются. Ситуация в городе очень напряженная. Власти поддерживают жителей, чем могут. Также в город привозят гуманитарные грузы, которые сразу раздаются людям.