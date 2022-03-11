Харьков сейчас: показали жуткие кадры из разбитого города

Харьков живет под постоянными обстрелами и атаками оккупантов на жилые массивы. По меньшей мере 400 домов непригодны для жизни.

Попытки россиян прорваться в город не прекращаются, сообщил мэр Игорь Терехов.

Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

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"Нас регулярно обстреливают из самолетов и оружия, с земли. И наши войска стоят насмерть, отстаивая город Харьков", - подчеркнул мэр.

Ситуация в городе очень напряженная. Власти поддерживают жителей, чем могут. Также в город привозят гуманитарные грузы, которые сразу раздаются людям.

Российские войска обстреливают Изюм за отказ пропустить их в Харьков. Там нет света и воды, также не работает телефонная связь и интернет, а обстрелы ведутся по гражданской инфраструктуре, ведь в городе нет никаких военных объектов. Изюм находится в наиболее критическом положении из всех городов области. Харьков находится под полным контролем Вооруженных сил.