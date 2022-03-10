Путин убивает всё больше украинских детей - назвали цифры

Число погибших украинских детей увеличивается. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

По состоянию на 11:00 10 марта с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 71 ребенок. Более 100 детей получили ранения.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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В Малине Житомирской области в результате авиационного удара разрушены семь частных одноэтажных домов. Погибли пять человек, в том числе пятилетняя девочка и двое детей 2021 г.р..

16-летний парень погиб при обстреле в поселке Жуковского на Харьковщине.

Вражеский снаряд попал в частный дом в селе Слобожанское Изюмского района Харьковской области. Под завалами погибли четыре человека: две женщины и двое детей. 5-летней девочке удалось выжить.

В Ирпене Киевской области 10-летняя девочка получила обломочное ранение. В настоящее время она находится в больнице в тяжелом состоянии.

"За военное вторжение РФ в Украину, беспредел российских боевиков, нарушение всех Женевских конвенций Украина платит непомерную цену - жизнь своих детей, будущее нашего народа", - отметила Денисова.

В ООН сообщили о 1424 мирных жителях из Украины, ставших жертвами нападения России по состоянию на 8 марта. Среди них - 516 убитых, 908 раненых.