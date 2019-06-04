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вторник, 04 июня 2019 02:53

Восстановили движение на трассе, которую затопило дождем

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Восстановили движение на трассе, которую затопило дождем
Трассу, которую затопило, открыли для транспорта. Фото: Укринформ

На Запорожье дорожники возобновили движение автомобильного транспорта на автодороге через Кременчуг.

"В связи с завершением осадков и отвода воды с проезжей части, сняты ограничения и возобновлено движение транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н 08 Борисполь-Днепр -Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь, на км 634 + 800, (между пгт Бильмак и с.Вершина)", - отметили в Службе автомобильных дорог в Запорожской области.

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Решение об ограничении движения всех транспортных средств на дороге государственного значения было принято из-за ливней. Дорогу затопило на глубину до 50 см.

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