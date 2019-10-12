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понедельник, 14 октября 2019 03:28

Воспоминания, документы, фотографии: показали вещи времен УНР
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Выставка в честь столетия "Торжественной обеты Директории, министров, чиновников и судей и присяге военных на верность Украинской Народной Республике"
Фото: khm.depo.ua
Выставка в честь столетия "Торжественной обеты Директории, министров, чиновников и судей и присяге военных на верность Украинской Народной Республике"
Выставка в честь столетия "Торжественной обеты Директории, министров, чиновников и судей и присяге военных на верность Украинской Народной Республике"
Выставка в честь столетия "Торжественной обеты Директории, министров, чиновников и судей и присяге военных на верность Украинской Народной Республике"
Выставка в честь столетия "Торжественной обеты Директории, министров, чиновников и судей и присяге военных на верность Украинской Народной Республике"

В Каменце-Подольском на Хмельнитчине открыли выставку к 100-летию "Торжественной обеты Директории, министров, чиновников и судей и присяги военных на верность Украинской Народной Республике".

Все желающие могут увидеть документы, фотографии и воспоминания с тех времен, сообщили в горсовете Каменец-Подольского.

На выставке впервые показывают такие редкие экспонаты. Организовали ее общество "Просвіта" и команда проекта "Присяга 1919".

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Большинство документов нашли в канадской библиотеке и киевском Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины.

В будущем выставку планируют перенести в центральную городскую библиотеку им. К. Солухи.

Польша передала Украине копии документов времен Украинской Народной Республики. Их получила Львовская национальная библиотека имени Василия Стефаника. Оригиналы вывезли со Львова после Второй мировой войны.

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