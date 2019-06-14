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пятница, 14 июня 2019 18:45

Военные объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
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Сегодня Всемирный день донора. В этот день устраивают различные акции, чтобы заманить украинцев сдавать кровь.

Врачи отмечают - делать это надо регулярно. Ведь в больницах кровь нужна всегда.

В холле Винницкой станции переливания крови не протолкнуться. В очереди - желающих сдать кровь - и нацгвардейцы воинской части 3008.

День донора: нацгвардийци воинской части 3008 объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
Фото: фото предоставлено пресс-службой В/ч 3008
День донора: нацгвардийци воинской части 3008 объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
День донора: нацгвардийци воинской части 3008 объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
День донора: нацгвардийци воинской части 3008 объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
День донора: нацгвардийци воинской части 3008 объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим

"Я хочу помочь детям. Если ты здоров и у тебя есть возможность, то не надо даже сомневаться в том, что можно кому-то помочь", - говорит военнослужащий Максим.

Контрактник Виталий сдает кровь уже в третий раз. Сегодня не только сам помогает, но и поощряет других военных.

"Мы готовы бескорыстно спасать чужие жизни своей кровью", - рассказывает нацгвардеец воинской части 3008 НГУ, Владимир.

Прежде чем сдать кровь - каждый донор проходит обследование у терапевта. Показатели давления - хоть в космос отправляй, говорят медики. Сама процедура занимает не более 10 минут. У каждого берут максимум 400 миллилитров крови.

"Это неоценимо, поэтому низкий поклон. Хочу обратится ко всем желающим - если есть возможность станция работает каждый день", - говорит главный врач Винницкой станции переливания крови Оксана Банах.

Чтобы спасти одного - нужна кровь менее двух доноров. Сегодня же 20 гвардейцев сохранили жизнь 10 тяжелобольных детей.

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10 июня началась неделя благотворительной сдачи крови. Каждый желающий может прийти в пункт приема и стать донором. Единственное условие - отсутствие противопоказаний.

В Украине около 70% доноров сдают кровь только один раз. Этого недостаточно, чтобы обеспечить потребность и помочь всем, кому нужна кровь.

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Дата
14
июня

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