Водитель напал на мужчину, который перешел перед ним дорогу по "зебре"

 
Ексклюзивы
1/5
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1044
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 693
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 135
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 3753
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 297
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1107
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2835
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1854
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 828
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Фото
Все фото
14
7
13
5
14
Самая дорогая книга и взрослая литература для детей - чем удивляет книжный фестиваль
Самая дорогая книга и взрослая литература для детей - чем удивляет книжный фестиваль
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
После разбитого жилья боеприпасом погорилцям купили новый дом
После разбитого жилья боеприпасом погорилцям купили новый дом
&quot;Сепар в сметане&quot; - военный рассказал об обертке для тушенки, которая вызвала истерику в России
"Сепар в сметане" - военный рассказал об обертке для тушенки, которая вызвала истерику в России
Мистические пейзажи и полу видны люди - как выглядит город в тумане
Мистические пейзажи и полу видны люди - как выглядит город в тумане
Видео
Все видео
Водитель напал на мужчину, который перешел перед ним дорогу по "зебре"
Водитель напал на мужчину, который перешел перед ним дорогу по "зебре"
Ходили голыми и без туалета: в интернате издеваются над пациентами
Ходили голыми и без туалета: в интернате издеваются над пациентами
Мраморный граммофон и самый дорогой борщ - чем удивил центр Подолья
Мраморный граммофон и самый дорогой борщ - чем удивил центр Подолья
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 297
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2835
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1854
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Просмотров: 612
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 ноября 2019
Просмотров: 405
Не вигавкається
Залишаючи віче, він акуратно згорнув прапор і мовив: "Діла не буде. Треба ставити намет". Буденно, наче про риболовлю. Учасник Революції гідності. ...
суббота, 02 ноября 2019 10:15

Водитель напал на мужчину, который перешел перед ним дорогу по "зебре"

  Комментировать
Водитель напал на мужчину, который перешел перед ним дорогу по &quot;зебре&quot;
Участников происшествия установили, но разглашать сведения о них в полиции не могут. Фото: static.espreso.tv

В Виннице водитель авто нарушил правила дорожного движения и при этом ударил пешехода.

Полиция просит потерпевшего написать заявление, пишет Vежа.

Правоохранители расследуют этот инцидент как хулиганство. Видеокамеры Ситуационного центра города сняли нарушения. На видео видно, как водитель автомобиля BMW нарушил правила дорожного движения и не пропустил двух пешеходов - парня и девушку, которые пытались перейти дорогу на пешеходном переходе. Возмущенный парень ударил рукой авто и водитель захотел отомстить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легковушка сбила женщину с дочерьми на переходе

Он развернулся посреди дороги и припарковался в запрещенном месте, тогда догнал пешехода и ударил его. Впоследствии нападающий сел в машину и развернулся на пешеходном переходе, где были люди, и уехал с места приключения. Потерпевший от действий водителя до сих пор не обратился с заявлением в полицию.

"Без его заявления будет трудно привлечь к ответственности злоумышленника", - говорят правоохранители.

1 ноября инцидент обсуждался на сессии Винницкого городского совета. Депутаты пересмотрели видео и возмутились поведением водителя.

"Это позорная ситуация, такого не должно случаться в Виннице. Нужно установить личность нарушителя и за такое жестко наказывать", - сказал городской голова Сергей Моргунов.

Участников происшествия установили, но разглашать сведения о них в полиции не могут.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области 39-летний мужчина со своей Mitsubishi ранил из травмата двух прохожих. Они избили водителя до потери сознания и поехали на его авто в больницу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водитель напал на мужчину, который перешел перед ним дорогу по "зебре"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
ноября

Премьер-министра убили личные охранники

Самое читаемое
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
20
 Просмотров: 34552
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации Просмотров: 17460
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+)
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+) Просмотров: 15975
Слуга народа внесла закон о новых правилах растаможки евроблях
Слуга народа внесла закон о новых правилах растаможки евроблях Просмотров: 13437
Военные и волонтеры восстали против Сивохо
Военные и волонтеры восстали против Сивохо 2 Просмотров: 10909
Винница
Самая дорогая книга и взрослая литература для детей - чем удивляет книжный фестиваль
Самая дорогая книга и взрослая литература для детей - чем удивляет книжный фестиваль
14
 Просмотров: 243
Ходили голыми и без туалета: в интернате издеваются над пациентами
Ходили голыми и без туалета: в интернате издеваются над пациентами
 Просмотров: 972
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
7
 Просмотров: 2466
"По лодыжки дерьма и живут в нем", - рассказали подробности скандального жизни 43 собак в квартир
"По лодыжки дерьма и живут в нем", - рассказали подробности скандального жизни 43 собак в квартир
 Просмотров: 3771
После разбитого жилья боеприпасом погорилцям купили новый дом
После разбитого жилья боеприпасом погорилцям купили новый дом
13
 Просмотров: 1305
Больше всего комментируют
10
Против нардепа Федыны возбудили уголовное дело
6
"Слуга народа" заявил, что был свидетелем коррупции Дубневича
5
Сивохо говорит, что ему "надоело воинственное меньшинство"
5
Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко
3
Секс-скандал "слуги народа": Арахамия очертил 3 варианта решения
Голосов: 605
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua