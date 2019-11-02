Водитель напал на мужчину, который перешел перед ним дорогу по "зебре"

Участников происшествия установили, но разглашать сведения о них в полиции не могут. Фото: static.espreso.tv

В Виннице водитель авто нарушил правила дорожного движения и при этом ударил пешехода.

Полиция просит потерпевшего написать заявление, пишет Vежа.

Правоохранители расследуют этот инцидент как хулиганство. Видеокамеры Ситуационного центра города сняли нарушения. На видео видно, как водитель автомобиля BMW нарушил правила дорожного движения и не пропустил двух пешеходов - парня и девушку, которые пытались перейти дорогу на пешеходном переходе. Возмущенный парень ударил рукой авто и водитель захотел отомстить.

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Он развернулся посреди дороги и припарковался в запрещенном месте, тогда догнал пешехода и ударил его. Впоследствии нападающий сел в машину и развернулся на пешеходном переходе, где были люди, и уехал с места приключения. Потерпевший от действий водителя до сих пор не обратился с заявлением в полицию.

"Без его заявления будет трудно привлечь к ответственности злоумышленника", - говорят правоохранители.

1 ноября инцидент обсуждался на сессии Винницкого городского совета. Депутаты пересмотрели видео и возмутились поведением водителя.

"Это позорная ситуация, такого не должно случаться в Виннице. Нужно установить личность нарушителя и за такое жестко наказывать", - сказал городской голова Сергей Моргунов.

Участников происшествия установили, но разглашать сведения о них в полиции не могут.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области 39-летний мужчина со своей Mitsubishi ранил из травмата двух прохожих. Они избили водителя до потери сознания и поехали на его авто в больницу.