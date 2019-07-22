Прохожие избили водителя до потери сознания

В Белгород-Днестровском районе Одесской области 39-летний мужчина со своей Mitsubishi ранил из травмата двух прохожих. Они избили водителя до потери сознания и поехали на его авто в больницу.
Водителя в медицинское учреждение отвез знаком. Тот получил черепно-мозговую травму, находится в тяжелом состоянии, сообщают в полиции области.
По словам 33-летнего и 35-летнего мужчин, причины, чтобы в них стрелять, - не было. Они действовали в ответ.
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"За кражу машины и насилие обоим нарушителям объявлено о подозрении. На время следствия находиться под домашним арестом. По факту нанесения им травм начали уголовное производство об умышленном легком телесном повреждении. В зависимости от результатов судебно-медицинской экспертизы, возможна переквалификация производства", - сообщила заместитель начальника следственного отдела Белгород-Днестровского ОП Наталья Митрофанова.
Продолжается досудебное расследование. Установить полную картину инцидента смогут после показаний водителя Mitsubishi и выводов медэкспертизы.
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